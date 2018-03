Świadek kolejny raz: Nie pamiętam. Wassermann: Proszę się nie wygłupiać

– Proszę pana, proszę się nie wygłupiać i nie opowiadać społeczeństwu, że dyrektor delegatury ma na podsłuchach syna urzędującego premiera i ministra koordynatora, ale to jest tak nieistotne, że nie pamięta, czy przekazał, a jeżeli tak, to komu w centrali te informację – powiedziała przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann zwracając się do byłego zastępcy dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosława Dąbrowski, zeznającego we wtorek przed komisją śledczą.