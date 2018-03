Świadek kolejny raz: Nie pamiętam. Wassermann: Proszę się nie wygłupiać

– Proszę pana, proszę się nie wygłupiać i nie opowiadać społeczeństwu, że dyrektor delegatury ma na podsłuchach syna urzędującego premiera i ministra koordynatora, ale to jest tak nieistotne, że nie pamięta, czy przekazał, a jeżeli tak, to komu w centrali te informacje – powiedziała przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann zwracając się do byłego zastępcy dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosława Dąbrowski, zeznającego we wtorek przed komisją śledczą.

Przewodnicząca komisji śledczej pytała świadka, czy gdyby nie czynności operacyjne innych delegatur, to nie przekazałby informacji, że minister koordynator jest na podsłuchach u bandyty.



– Przekazał – odpowiedział świadek. Małgorzata Wassermann dopytywała, komu świadek przekazał takie informacje. – Nie pamiętam, jak była przekazywana ta informacja, ale wydaje mi się, że była przekazana – dodał Jarosław Dąbrowski.



Przewodnicząca komisji chciała wiedzieć, z kim świadek się spotkał i do kogo ewentualnie zadzwonił i przekazał te informacje. – Nie przypominał sobie – odparł.



– Na pewno taka informacja była przekazana, natomiast nie przypominam sobie komu i w jakim trybie, ponieważ było tak dużo czynności operacyjnych realizowanych w stosunku do Marcina P. na terenie Gdańska, że nie jestem sobie w stanie przypomnieć sytuacji tych rozmów. Wiem, że były realizowane rozmowy i czynności – zapewnił.





Świadek Dąbrowski: funkcjonariusze delegatury byli ograniczeni w czynnościach; prok. łódzka zlecała nam b. dużo czynności i uznawała je za priorytetowe, nie były to główne czynności #AmberGold pic.twitter.com/wHoXuruyeA — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

„O nieprawidłowościach ws. Amber Gold usłyszałem w 2012 r.”



– Z materiałami na temat spółki Amber Gold po raz pierwszy zapoznałem się w 2012 r.; nie zabraniałem prowadzenia żadnych działań aktywnych wobec tej firmy – powiedział przed komisją śledczą b. zastępca dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski.



– Po raz pierwszy zapoznałem się z materiałami negatywnymi na temat spółki Amber Gold – z tego co pamiętam – po powrocie dyrektora (gdańskiej ABW – red.) Adama Gruszki z jednej z narad w Warszawie – oświadczył świadek na wstępie przesłuchania.



Dopytywany przez Jarosława Krajewskiego (PiS), kiedy to było, Dąbrowski przyznał, że z tego „co mogłem słyszeć na komisji, było to w 2012 r.”. – Nie pamiętam, czy był to kwiecień czy maj – dodał.



Świadek relacjonował, że Gruszka po powrocie z tej narady poinformował go, że w Warszawie zapadła decyzja, iż jest „materiał w delegaturze stołecznej, który będzie przekazany do dalszego prowadzenia w delegaturze ABW w Gdańsku”. – I zapadła decyzja, że jest zgoda departamentu postępowań karnych i kierownictwa Agencji, abyśmy my przejęli do dalszego prowadzenia taki materiał – dodał Dąbrowski.



Świadek wskazał, że wstępna informacja dotycząca materiału, który miał być przekazany przez centralę Agencji, dotyczył niewywiązywania się szefa Amber Gold Marcina P. z umów z klientami.





Komisja śledcza kontynuuje wątek służb specjalnych w aferze #AmberGold. Dąbrowski: po raz pierwszy usłyszałem o nieprawidłowościach w #AG w kwietniu-maju 2012 r., po powrocie dyr. Gruszki z narady w warszawskim ABW. Padła informacja o przejęciu sprawy przez delegaturę w Gdańsku pic.twitter.com/MaiuUiwUIX — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

„Nie zabraniałem prowadzić żadnych działań aktywnych, operacyjnych”



Świadek pytany przez komisję, czy miał informację, że gdańska ABW prowadziła działania operacyjno-rozpoznawcze wobec Amber Gold już w 2011 r., stwierdził, iż nie przypomina sobie takiej sytuacji.



– Albo zostałem tak z tymi informacjami zapoznany, że nie przypominam sobie tej sytuacji, albo była to sytuacja taka, że ktoś podjął decyzję z pominięciem mojej osoby – stwierdził. Dodał, że naczelnik wydziału operacyjnego nie konsultuje wszystkich decyzji z dyrektorem delegatury.



W toku przesłuchania szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) pytała świadka, czy to on zdecydował, by wobec Amber Gold nie prowadzić aktywnych działań operacyjnych, wobec informacji, którymi delegatura dysponowała od sierpnia 2011 r. Na taki fakt zwracał uwagę podczas niedawnego przesłuchania jeden z przesłuchiwanych przed komisję funkcjonariuszy gdańskiej ABW.



– Nie zabraniałem prowadzić żadnych działań aktywnych, operacyjnych – zapewniał Dąbrowski. – Nie przypominam sobie sytuacji, żebym zabraniał wszczęcia sprawy operacyjnej, ponieważ z tego co pamiętam, zgodnie z przepisami naczelnik sam wszczyna sprawę operacyjną – dodał.



Świadek zaznaczył jednocześnie, że mogła się pojawić sytuacja, że Agencja wiedząc, iż działania operacyjne w tej sprawie prowadzi komenda wojewódzka policji, „mogliśmy podjąć decyzje, że my działań operacyjnych aktywnych nie będziemy prowadzić, z tego względu, że w jednym mieście dwie instytucje nie mogą prowadzić w stosunku do jednej osoby aktywnych działań operacyjnych”.



Wassermann dopytywała więc, czy przyczyną niepodjęcia przez dziewięć miesięcy (od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r.) aktywnych działań przez ABW była wiedza, że operacyjnie zajmuje się nią komenda wojewódzka.



– Trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo naprawdę nie pamiętam tej sytuacji (...). Nie wykluczam, że mogło tak być – odpowiedział świadek.





Przewodnicząca @wassermann_ma: konfrontacja b. dyr. Dąbrowskiego z funkcjonariuszem ABW delegatury gdańskiej odbędzie się na dodatkowym posiedzeniu komisji 22 marca o godz. 12.00 #AmberGold pic.twitter.com/mr7oaPNrRi — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

Świadek: Nie było sugestii, by nie zajmować się niektórymi wątkami Amber Gold



– Nie było sugestii, by funkcjonariusze ABW nie zajmowali się niektórymi wątkami Amber Gold, m.in. sprawą Michała Tuska; było polecenie, by swoje działania konsultowali z oficerem śledczym i prokuraturą – zeznał przed komisją śledczą Jarosław Dąbrowski.



Podczas wtorkowego przesłuchania przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) pytała Dąbrowskiego o zeznania przed komisją funkcjonariuszy ABW, którzy wskazywali, że to właśnie on razem z dyrektorem gdańskiej ABW Adamem Gruszką ustalili, że ABW nie będzie „aktywnie, operacyjnie” zajmować się sprawą Amber Gold.



Świadek zeznał, że nie pamięta tych okoliczności, ale „zapewne była jakaś dyskusja, przedstawiane były argumenty i została wypracowana decyzja”. Wassermann dopytywała, czy któryś z podległych Dąbrowskiemu oficerów był wzywany do Warszawy, aby wyjaśnić, dlaczego przez dziewięć miesięcy gdańska ABW nie zajmowała się sprawą Amber Gold. – Ja nie byłem o tym informowany – powiedział świadek.



Po tym fragmencie zeznań Wassermann wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy Dąbrowskim oraz naczelnikiem i funkcjonariuszem operacyjnym ABW, który prowadził sprawę Amber Gold. Uzasadniła, że występują rozbieżności w zeznaniach świadków. Konfrontacja ma się odbyć w czwartek 22 marca.





W związku z rozbieżnościami w zeznaniach świadków na wniosek przewodniczącej komisji śledczej ds. #AmberGold @wassermann_ma w przyszłą środę odbędzie się konfrontacja b. dyr. J. Dąbrowskiego i funkcjonariusza ABW, który prowadził sprawę #AmberGold pic.twitter.com/JytV1pbIlk — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

Sprawa Michała Tuska



Jarosław Krajewski (PiS) wskazał, że wcześniej zeznający przed komisją funkcjonariusze ABW zeznali, że dostali jasne wytyczne, żeby niektórymi wątkami sprawy Amber Gold nie zajmować się w ogóle. Cytował zeznania funkcjonariusza Agencji: „Dostałem wprost polecenie, że prokuratura nie życzy sobie, żeby w tym zakresie prowadzić jakiekolwiek czynności operacyjne i zostało mi powiedziane, że jeżeli będziemy tym się zajmować, dostaniemy zarzuty za utrudnianie śledztwa”.



Krajewski mówił, że to Dąbrowski miał przekazywać takie informacje o oczekiwaniach ze strony prokuratury. Jak mówił poseł PiS, jednym z takich wątków, miała być sprawa Michała Tuska.



– Odnośnie Michała Tuska informacja o tej osobie została ujawniona w śledztwie, w trakcie podsłuchu procesowego. Procedura obowiązująca w Agencji jest taka, że cały materiał z podsłuchu procesowego jest w pierwszej kolejności przekazywany prokuratorowi – powiedział świadek.



Jak mówił, bez zapoznania się przez prokuratora z materiałem z podsłuchu ABW nie wykonuje żadnych czynności.



Krajewski podał, że w materiałach sprawy operacyjnej „Eldorado” nie znajdują się jakiekolwiek wzmianki, by prowadzono czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu ustalenia roli Michała Tuska ws. Amber Gold. Jak dodał, kilku funkcjonariuszy Agencji przesłuchiwanych wcześniej przez komisję zeznało, że wątkiem Michała Tuska mają się nie zajmować.





Świadek Dąbrowski: o współpracy Michała Tuska z OLT dowiedziałem się po rejestracji podsłuchu, tj. 27 lipca 2012 r. #PrawdaoAG pic.twitter.com/aRlpLchkgs — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

„Oficer prowadzący był w kontakcie z prokuraturą”



Wassermann zapytała świadka, czy – pod rygorem wszczęcia postępowania o utrudnianie śledztwa – wydał zakaz zajmowania się wątkami pobocznymi, w tym rolą Michała Tuska. – Nie przypominam sobie, żebym rozmawiał, używając takich słów – odpowiedział świadek.



– Nie było sugestii, żeby się nie zajmowali wątkami, była sugestia, żeby się nie zajmowali osobami lub tematami bez uzgodnienia z oficerem prowadzącym śledztwo – zeznał Dąbrowski. Dodał, że oficer prowadzący był w kontakcie z prokuraturą. Krajewski dopytywał świadka o działania operacyjne ABW ws. Amber Gold.



– Sytuacja odnośnie wykorzystywania pionów operacyjnych była na przestrzeni afery Amber Gold różna. Na początku śledztwa funkcjonariusze operacyjni, można powiedzieć, mieli pełną swobodę. Z chwilą przekazania, przejęcia śledztwa, które niestety zostało bardzo szybko przejęte przez prokuraturę łódzką, sytuacja wykorzystania służb operacyjnych była potwornie trudna – opisywał Dąbrowski.



– I rzeczywiście ja wówczas przestrzegałem funkcjonariuszy, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że prokuratorzy łódzcy przyjeżdżają do Gdańska, w pomieszczeniach delegatury przesłuchują osobiście pracowników spółki Amber Gold i innych związanych z Amber Gold świadków w Gdańsku (...), (a) my, nie wiedząc kto przyjdzie na przesłuchanie, możemy realizować szeroko zakrojone działania operacyjne – powiedział świadek.



Dlatego, jak mówił, wydał polecenie, żeby funkcjonariusze operacyjni każde swoje działania uzgadniali z oficerem śledczym – kierownikiem grupy oficerów prowadzących śledztwo, który był w kontakcie z prokuraturą.



Krajewski zapytał, kiedy zakończyła się swoboda prowadzenia czynności przez funkcjonariuszy ABW ws. Amber Gold. – Moim zdaniem, to jest moja ocena, z chwilą przeniesienia śledztwa do Łodzi. Było to dla nas bardzo duże zaskoczenie – podkreślił świadek.



Dopytywany, czy do momentu przeniesienia śledztwa do Łodzi, funkcjonariusze ABW mieli pełną swobodę, odparł: „W każdym razie większą”.



Poseł PiS pytał, kiedy Dąbrowski wydał polecenie funkcjonariuszom ABW z delegatury gdańskiej, żeby „nie interesowali się innymi sprawami oprócz tych, które zostały zlecone przez prokuraturę, ponieważ mogą dostać zarzuty za utrudnianie śledztwa”.



– Takiego wyraźnego rozkazu nie było, natomiast rozmawialiśmy na ten temat i zapewne taka rozmowa z naczelnikiem wydziału operacyjnego była – zeznał Dąbrowski.





„Marcin P. nie był żadnym słupem”



Marcin P. nie był żadnym słupem, prowadził działalność samodzielnie – ocenił b. zastępca dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski.



W trakcie przesłuchania Witold Zembaczyński (Nowoczesna) pytał świadka m.in. o kwestię zatrudniania przez Amber Gold osób z branży finansowej. – To w końcu on sam wymyślił Amber Gold, czy ktoś mu to podsunął? Jaka jest pana wiedza na ten temat na dzień dzisiejszy? – pytał poseł Nowoczesnej.



– Na dzień dzisiejszy uważam, że Marcin P. prowadził działalność samodzielnie. Nie był żadnym słupem – odpowiedział świadek.



Zembaczyński dopytywał więc, skąd Marcin P. wziął pieniądze na rozruch Amber Gold. – Dużo tego trzeba było, czy nie? – pytał. – Robiliśmy symulacje finansowe i wychodziło nam, że nie trzeba wcale dużych pieniędzy (...) – odparł Dąbrowski. Jak dodał, Agencja przeprowadziła też analizę 20 największych inwestorów Amber Gold z Trójmiasta, do których wysłano funkcjonariuszy. Jak zaznaczył, wszyscy ci inwestorzy zdążyli wypłacić swoje środki jeszcze przez upadkiem firmy.



– Ci najwięksi okazywali się rentierami, czyli nigdzie niepracującymi. Skąd posiadali pieniądze? Po prostu sprzedali grunty, co często się w Polsce, szczególnie w ostatnim czasie dzieje, pod hipermarkety – tłumaczył.



Odnosząc się do tych zeznań, szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) pytała świadka, czy gdyby doszło do takiego sprawdzenia, to znalazłoby to odzwierciedlenie w aktach. – Wydaje mi się, że tak – odparł Dąbrowski. – A jeżeli tego nie ma? – dopytywała szefowa komisji. – No to nie wiem – odpowiedział świadek. – A jeżeli funkcjonariusz mówi, że był taki plan, ale nigdy go nie zrealizowano? – pytała dalej Wassermann. – To jestem zaskoczony, bo skądś te informacje mam – stwierdził świadek.





Braku decyzji o przeszukaniu w gdańskim klasztorze



W innej części przesłuchania Zembaczyński poruszył wątek braku decyzji o przeszukaniu w gdańskim klasztorze, u ojca Jacka Krzysztofowicza, przyjaciela małżeństwa P.



Dąbrowski przyznał, że w jego ocenie do takiego przeszukania powinno było dojść, ale przeciwnego zdania była prokuratura. Dopytywany o to, jaki był powód odmowy, świadek zeznał: „Z tego co pamiętam: +Nie, bo nie. Bo taka zapadła decyzja i koniec+”. Wskazał też, że zakaz kontaktu funkcjonariuszy Agencji z podejrzanymi ws. Amber Gold wydała prokuratura w Łodzi.



Linie lotnicze



W toku przesłuchania komisja poruszyła też wątek należących do Amber Gold linii lotniczych.



Jak stwierdził świadek, uruchomienie linii lotniczych OLT Express oznaczało podniesienie rangi lotniska i miasta. – Region Pomorski był bardzo otwarty na działalność nowej firmy – mówił świadek.



Wassermann te słowa uznała za „zadziwiające”, wskazując, że świadek od połowy 2011 r. miał informacje, z których wynikało, że OLT Express z założenia nie była w stanie przynosić zysków mogących pozwolić jej na rozwój, a gdański port lotniczy może stracić na tej działalności.



W innej części przesłuchania Dąbrowski zeznał, że Agencja nie stwierdziła, żeby Marcin P. „miał jakiekolwiek kontakty osobowe z jakimikolwiek istotnymi osobami publicznymi z Trójmiasta”. Dąbrowski przyznał też, że założenie podsłuchów m.in. Marcinowi P. było jego inicjatywą, gdyż niepokoił go „brak postępów w śledztwie”.



Szefową komisji dopytywała więc, komu świadek przekazał informację, że w podsłuchanych rozmowach wymieniani byli syn ówczesnego premiera Donalda Tuska, Michał oraz koordynator służb Jacek Cichocki.



– Przekazałem przede wszystkim materiał do prokuratury – odpowiedział Dąbrowski. Jak dodał, poinformował też o tym szefa gdańskiej prokuratury okręgowej Dariusza Różyckiego. Nie pamiętał jednak, jakie były ustalenia Agencji z prokuraturą ws. tych materiałów. Nie pamiętał też, komu tę informację przekazał w centrali ABW.





„Nie przypominam sobie materiałów ABW wskazujących, aby SKOK miał stać za aferą Amber Gold”



W trakcie przesłuchania Dąbrowskiego pojawił się też wątek SKOK-ów. – Badaliśmy kwestię związaną ze środkami finansowymi, które potrzebował Marcin P. na rozpoczęcie działalności. Pojawiały się tam informacje, że może być taka sytuacja, że on lub osoby z jego rodziny korzystały z tej instytucji (SKOK-ów – red.) – mówił.



Odpowiadając na kolejne pytania komisji, świadek przyznał, że nie pamięta, kiedy te pożyczki były zaciągane. Dodał też, że nie były to duże kwoty, niewystarczające, by „rozkręcić” Amber Gold.



– Czy występuje choćby jedna informacja, pół notatki, cokolwiek, aby SKOK miał stać za aferą Amber Gold? – pytała Wassermann. – Raczej nie było takiej informacji – odparł świadek.



Krzysztof Brejza (PO), odnosząc się do tych wypowiedzi, zwrócił uwagę, że w akcie oskarżenia widnieje informacja o tym, że środki na rozruch Amber Gold mogły pochodzić z pożyczek branych przez rodzinę P. w SKOK.





Świadek Dąbrowski: nie przypominam sobie materiałów ABW wskazujących, aby SKOK miał stać za aferą #AmberGold pic.twitter.com/QMfIG2Ykul — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 marca 2018

Kolejne przesłuchania



W środę zeznania złożyć ma prokurator gdańskiej prokuratury okręgowej Anna Gurska oraz b. zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz.



Wiceszef komisji Jarosław Krajewski (PiS) mówił, że podczas przesłuchań komisja będzie chciała poruszyć m.in. kwestie relacji między ABW a prokuraturą. Jak wskazał, komisja chce wyjaśnić, kto polecił funkcjonariuszom Agencji, by nie zajmowali się wątkami pobocznymi sprawy Amber Gold.





źródło: tvpparlament.pl, PAP, IAR

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.