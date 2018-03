Pijany jechał na skuterze. Wpadł, bo założył kask tył na przód

44-latek wsiadł na skuter, mając dwa promile alkoholu we krwi. Wpadł w oko komendantowi policji z Sierpca, bo jechał wężykiem i choć w kasku, to jednak założonym tył na przód. – Do tego nie miał dokumentów – mówi portalowi tvp.info st. asp. Krzysztof Kosiorek, rzecznik policji w Sierpcu.

Nieodpowiedzialny motocyklista wpadł w Goleszynie w powiecie sierpeckim. Zauważył go wracający po służbie do domu komendant sierpeckiej policji. Jego uwagę zwrócił styl jazdy kierującego skuterem.



– Nie trzymał toru jazdy i miał nieodpowiednio założony kask – wyjaśnia nam st. asp. Krzysztof Kosiorek, rzecznik policji w Sierpcu.



Mężczyzna jechał wężykiem całą szerokością drogi. Kask starego typu, choć miał na głowie, jednak jego daszek zakrywał kark zamiast czoła.



Komendant natychmiast przystąpił do akcji. Wyprzedził pojazd, zmusił kierowcę do zatrzymania i wezwał kolegów.

Funkcjonariusze z drogówki ustalili, że 44-latek ma ponad dwa promile alkoholu w organizmie.Mężczyzna wyjaśnił, że kilka godzin wcześniej kupił pojazd i chciał go sprawdzić na trasie. I zrobił to mimo, że nie miał kompletu dokumentów, a we krwi alkohol.Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości i brak dokumentów. Będzie musiał też zapłacić za odstawienie pojazdu na policyjny parking.