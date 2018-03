Niemiecki sąd nakazał przywrócić do pracy radykalnego islamistę

Krajowy Sąd Pracy w Hanowerze nakazał przywrócić do pracy Algierczyka z niemieckim paszportem Samira B., twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów, aby zagrażał on bezpieczeństwu pracowników i zakłócał pracę firmy.

Koncern Volkswagen w listopadzie 2016 r. zwolnił go pracy zarzucając mu przynależność do grupy radykalnych salafitów. Mężczyzna odwołał się od tej decyzji.



Sąd Pracy w Hanowerze uznał, że Volkswagen nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że Samir B. stwarza jakiekolwiek zagrożenie i nakazał przywrócenie go do pracy.



Dla sądu zeznania innych pracowników firmy, że Samir. B nazywał ich niewiernymi i, że im groził, nie były wystarczające do zwolnienia. Ponadto sąd nie uznał za wiarygodne obaw zarządu Koncernu VW, że Samir B. planuje dokonanie zamachu terrorystycznego w obiektach należących do koncernu.

źródło: IAR

Także doniesienia prasowe, że należy on do niebezpiecznej grupy radykalnych salafitów i fakt, że policja federalna w ostatniej chwili zatrzymała go przed wylotem do Syrii, nie były dla sądu pracy wystarczającym powodem do zwolnienia z pracy. Większość mediów krytykuje wyrok Krajowego Sądu Pracy w Hanowerze.Teraz przedstawiciele koncernu mają możliwość złożenia rewizji wyroku do Federalnego Sądu Pracy, bowiem sąd krajowy przyznał taką możliwość ze względu na fundamentalne znaczenie omawianych kwestii prawnych.