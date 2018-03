Tak wygląda chiński pożeracz smogu

Chiny są jednym z największych trucicieli na ziemi. Teraz władze z Pekinu podjęły walkę z problemem, jakim jest zanieczyszczone powietrze w dużych miastach. Chińskie władze wydały 2 mln dolarów na prototypowy system filtracji, który może pomóc rozwiązać ten problem.

W mieście Xian został wybudowany komin o wysokości 18,2 metra, który wykorzystuje światło słoneczne do odfiltrowywania szkodliwych cząstek i emitowania czystego powietrza.



Pierwsze testy zostały przeprowadzone w styczniu, wstępne raporty określały, że komin emitował codziennie od 5 do 8 mln metrów sześciennych przefiltrowanego powietrza. Pobliskie monitory odnotowały o 19 proc. mniej cząstek stałych w porównaniu do innych części miasta.







Według raportu „Nature” koszty bieżące programu pilotażowego wyniosłyby 30 tys. dolarów rocznie. Najważniejsze pytanie jednak brzmi, czy negatywny wpływ budowy wież na środowisko (kilka na miasto) przeważy nad korzyściami ich posiadania.

