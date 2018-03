Jest akt oskarżenia ws. handlu ludźmi i pożyczek na wysoki procent

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się między innymi handlem ludźmi i wymuszeniami rozbójniczymi. Przestępcy działali na Śląsku do 2015 r.

Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom. Wśród nich jest 45-letni organizator, który zdaniem śledczych kierował grupą przestępczą.



Ustalono, że grupa działała na terenie województwa śląskiego od 2013 do 2015 r. Przestępcy wyspecjalizowali się w udzielaniu pożyczek na wysoki procent i handlu ludźmi.



Swoich „klientów” szukali wśród mieszkańców Chorzowa. Pożyczali im od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oskarżeni naliczali procent według własnego uznania oraz powiększali je o dodatkowe koszty, które nakładali w dowolny sposób. Były też kary dla nieterminowych pożyczkobiorców. Mechanizm zawsze był taki sam. Zadłużenie gwałtownie rosło, prowadząc do niewypłacalności.



– Dochodziło do sytuacji, że pożyczkobiorca spłacał kilkunastokrotną wartość pożyczki i nadal pozostawał dłużnikiem. Pożyczkobiorcy zmuszani też byli do przymusowych prac – wyjaśnia Prokuratura Krajowa i podaje przykład pokrzywdzonego, który pożyczył 800 zł. Za dwa tygodnia został on zobowiązany do zwrotu 1,6 zł.

źródło: Prokuratura Krajowa

Drugą specjalizacją przestępców był handel ludźmi. Oferowali pracę w Niemczech, wprowadzając w błąd co do jej warunków. Następnie pozbawiali możliwości rezygnacji z pracy i nakładali kary finansowe.Dla przykładu jeden z pokrzywdzonych miał otrzymać umówione wynagrodzenie w kwocie tysiąca euro. W rzeczywistości otrzymał jedynie 120 euro. Reszta pieniędzy została mu potrącona z tytułu rzekomych kar, np. za upominanie się o pieniądze.