Sędzia prowadziła po alkoholu, straciła immunitet

Sędzia szczecińskiego sądu rejonowego Małgorzata J., która miała kierować autem w stanie nietrzeźwości, została pozbawiona immunitetu. Zawieszono ją w czynnościach, straci też 25 proc. wynagrodzenia. Wyrok nie jest prawomocny.

– Sąd dyscyplinarny - Sąd Apelacyjny w Szczecinie, rozpatrując wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędzi Małgorzacie J., podjął uchwałę o zezwoleniu na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. To znaczy, że prokuratura będzie mogła prowadzić wszelkie czynności wobec pani sędzi – powiedział sędzia Janusz Jaromin z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.



Dodał, że sąd podjął też decyzję o zawieszeniu Małgorzaty J. w czynnościach do zakończenia postępowania. Ponadto zapadła decyzja o potrąceniu sędzi 25 proc. wynagrodzenia.



Uchwała sądu dyscyplinarnego jest nieprawomocna. Strony postępowania mogą odwołać się od niej do Sądu Najwyższego.



Obok postępowania karnego, w sprawie Małgorzaty J. toczy się też postępowanie dyscyplinarne, które prowadzi rzecznik dyscyplinarny Sądu Okręgowego w Szczecinie. W listopadzie 2017 r. sędzia została odwołana z funkcji przewodniczącej 13. Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sędzia Małgorzata J. 20 października zeszłego roku została zatrzymana przez policję pod zarzutem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Kobieta miała spowodować kolejno dwie kolizje drogowe. Od czerwca tamtego roku przebywa na zwolnieniu lekarskim.Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.