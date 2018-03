„Skandaliczne wypowiedzi”, „próbują walczyć o swoje interesy”

– Kolejny raz słyszymy takie skandaliczne wypowiedzi, dlatego tak ważne było przyjęcie tej ustawy, która ograniczała kwoty emerytur przyznawane takim osobom – powiedział Sylwester Tułajew z PiS komentując słowa, które padły na spotkaniu byłych oficerów SB. – Jeszcze mamy wolny kraj i mogą to robić. Można protestować i ubiegać się o swoje prawa, które w mniemaniu tych osób, słusznie im się należą – stwierdziła Gabriela Lenartowicz z PO.

W programie „Minęła 8” politycy komentowali spotkanie, które pokazano w programie „Obraz dnia” w TVP 3 Szczecin. Na nim byli oficerowie SB protestowali przeciwko obniżce swoich emerytur i opowiadali o swojej pracy. – Jeśli myśmy inwigilowali osoby podejrzewane o działalność przeciwko państwu to myśmy przeciw nim nie działali. Myśmy pilnowali ich bezpieczeństwa, żeby ktoś im nie zrobił krzywdy – mówił Krzysztof Maliński z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.



„Próbują walczyć o swoje interesy”



Do słów tych odniosła się Gabriela Lenartowicz z PO. – Myślę, że to są grupy osób, które się zbierają i próbują walczyć o swoje interesy. Jeszcze mamy wolny kraj i mogą to robić. My możemy to oceniać – powiedziała posłanka PO. – Można protestować i ubiegać się o swoje prawa, które w mniemaniu tych osób, słusznie im się należą – mówiła i podkreśliła, że nie zna postulatów.

źródło: TVP Info

– Kolejny raz słyszymy takie skandaliczne wypowiedzi, dlatego tak ważne było przyjęcie tej ustawy, która ograniczała kwoty emerytur przyznawane takim osobom – powiedział Sylwester Tułajew z PiS. Podkreślił, że większość polskich emerytów pobiera niskie emerytury, a rząd stara się to zmienić. Przypomniał, że w ubiegłym roku do tysiąca złotych podniesiono najniższą emeryturę.Polemizował z nim poseł PSL Mieczysław Kasprzak. – Jeżeli chodzi o te najniższe emerytury, z tymi podwyżkami to nie jest tak. Bo przez ostatnie dwa lata była minimalna waloryzacja. W tym roku - 24 złote i to nie daje tysiąca złotych. To jest 854 złote na rękę. Myśmy zaproponowali proste rozwiązanie w PSL – emerytura bez podatku – wyjaśnił Mieczysław Kasprzak, PSL