Chińska policja sprawdza liczbę zagranicznych gości w barach i restauracjach

– Policja w dzielnicy Wudaokou w Pekinie kontroluje studenckie bary i restauracje, by upewnić się, że nie przebywa w nich więcej niż 10 obcokrajowców naraz – poinformowali pracownicy lokali. Restrykcje mają związek z trwającą sesją parlamentu.

W czasie ważnych spotkań politycznych chińskie władze zaostrzają z reguły środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić w pobliże wydarzeń dysydentów ani innych osób mogących je zakłócić. Tym razem na celowniku znalazły się również studenckie lokale oddalone od centrum chińskiej stolicy.



– Do 22 marca, w każdy piątek i sobotę, zgodnie z poleceniem lokalnych władz, w naszym lokalu może przebywać maksymalnie 10 obcokrajowców naraz. Dziękujemy za zrozumienie w tych pełnych wyzwań czasach – obwieściła jedna z pizzerii w studenckiej dzielnicy Wudaokou.



Pracownica tej pizzerii powiedziała, że lokal nie może przyjąć kilkunastoosobowej grupy obcokrajowców, choć podobnego ograniczenia nie ma w przypadku Chińczyków.



Policja w Wudaokou zdementowała doniesienia, jakoby wprowadziła takie ograniczenia. – Powiedzieliśmy tylko barom i restauracjom, żeby kontrolowały całkowitą liczbę klientów w godzinach największego ruchu, ale bez konkretnych wymagań – powiedział jeden z policjantów dziennikarce hongkońskiego dziennika „South China Morning Post”.



Ale według innego pracownika restauracji policjanci osobiście przekazali takie instrukcje w ubiegłym tygodniu i od tej pory regularnie zjawiają się w lokalu, by go kontrolować – podał „SCMP”.



Podobną notatkę wywiesiła również pobliska kawiarnia, a jej kierownik powiedział, że policjanci wydali zakaz 5 marca – pierwszego dnia sesji parlamentu – nie podając przy tym powodu ograniczenia liczby obcokrajowców.



Restrykcje związane z liczbą cudzoziemców potwierdzili pracownicy wszystkich trzech lokali, z którymi hongkoński dziennik rozmawiał.



Na czas wydarzeń politycznych w centrum Pekinu zamknięto wiele małych sklepów, restauracji i punktów usługowych, a część barów zmuszono, by wcześniej kończyły pracę. Niektóre zamknięto na stałe w związku z prowadzoną przez władze kampanią ograniczenia liczby ludności napływowej, sektora niskich dochodów i „upiększania” ulic.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Na trwającej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli chińskiego parlamentu, uchwalono nowelizację konstytucji, dzięki której sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinping może pozostać na stanowisku prezydenta kraju bezterminowo. Jest to element szeroko zakrojonych reform mających na celu umocnienie władzy Xi i KPCh nad wszystkimi sferami życia w Chinach.