Dziennikarze i publicyści mają tendencje do, kolokwialnie mówiąc, większego nakręcania sprawy. Nie wiemy, jak wygląda w tej chwili stan kontaktów polsko-amerykańskich, ale z tego, co widzieliśmy w ostatnich dniach, nic się takiego nie dzieje, co wymagałoby jakiegoś histerycznego działania – powiedział w programie „Kwadrans Polityczny” były szef MSZ Witold Waszczykowski.