„Nie dzieje się nic, co by wymagało histerycznego działania”

Dziennikarze i publicyści mają tendencje do, kolokwialnie mówiąc, większego nakręcania sprawy. Nie wiemy, jak wygląda w tej chwili stan kontaktów polsko-amerykańskich, ale z tego, co widzieliśmy w ostatnich dniach, nic się takiego nie dzieje, co wymagałoby jakiegoś histerycznego działania – powiedział w programie „Kwadrans Polityczny” były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Waszczykowski zaznaczył, że odbyły się już dwie wizyty ministrów Magierowskiego i Szczerskiego w USA.



– Słuchałem uważnie wystąpień Krzysztofa Szczerskiego; wyglądało na to, że była to wizyta bardzo wytężona. Odbył on bardzo dużo spotkań, również w Departamencie Stanu – dodał były minister spraw zagranicznych.



Witold Waszczykowski zaznaczył, że w tym roku będzie bardzo dużo okazji do spotkań na wyższym szczeblu a najbliższa jest już w maju.



– Polska będzie sprawowała przywództwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Były plany, aby wybrał się tam prezydent Andrzej Duda. Byłaby to jedna z pierwszych okazji w tym roku, by prezydent Polski spotkał się z prezydentem USA – przypomniał.

źródło: TVP

Pytany o to, kto z urzędników ma dostęp do takich informacji i mógłby udostępnić tajną notatkę MSZ dziennikarzom, stwierdził, że „sprawę należy zostawić prokuraturze i wewnętrznym kontrolom w minsterstwie”.– Takie notatki mają tzw. rozdzielnik, czyli listę osób upoważnionych do czytania takich dokumentów w MSZ, jak też urzędnicy poza ministerstwem. Jest to co najmniej kilkadziesiąt osób, które mogą mieć dostęp do takiego materiału – powiedział.