Odpowie za masakrę 43 osób. Policja aresztowała członka gangu

Władze Meksyku przekazały informacje o aresztowaniu członka gangu narkotykowego, który został uznany za kluczową osobę w porwaniu i masakrze 43 nauczycieli akademickich i uczniów. Do tragedii doszło 3,5 roku temu.

Prokurator generalny powiedział, że aresztowany Erick N. to „prawdopodobny członek organizacji przestępczej” działającej w południowo-zachodnim stanie Guerrero. Rząd wyznaczył nagrodę w wysokości 1,5 mln pesos (81 tys. dolarów) za głowę Ericka N. z powodu jego rzekomego zaangażowania w zabójstwo nauczycieli i uczniów, którzy zaginęli we wrześniu 2014 r.



Wstępne dochodzenie wykazało, że ofiary były uprowadzone przez skorumpowaną policję. Ta przekazała je członkom lokalnego kartelu narkotykowego. Porwani zostali następnie zabici; ich ciała spalono na wysypisku śmieci, a popiół wrzucono do rzeki.

źródło: Agencja Reutera

Wcześniej w tym miesiącu prokurator prowadzący sprawę powiedział, że meksykańskie władze przygotowywały się do aresztowania kilkudziesięciu osób zaangażowanych w morderstwo nauczycieli i uczniów.Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto jest coraz mocniej krytykowany za nieskuteczne działania w obliczu rosnącej przestępczości.