Przyjął 300 tys. zł łapówki. CBA zatrzymała gdańskiego biznesmena

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na gorącym uczynku gdańskiego biznesmena, który przyjął 300 tys. z łapówki. Akcja miała miejsce przed jednym z warszawskich hoteli.

Informacje na antenie TVP Info potwierdził Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura. Wyjaśnił, że mężczyznę zatrzymano przed jednym z warszawskich hoteli, gdzie wcześniej przyjął łapówkę.



– Zatrzymany trafi do jednej z prokuratur, ale jeszcze nie zdecydowano, której – zaznaczył Kaczorek. Tam zostaną mu postawione zarzuty.



– Jak ustali prowadzący sprawę agenci z lubelskiej delegatury CBA, za te przekazane pieniądze zobowiązał się doprowadzić do sprzedaży zabudowanej nieruchomości należącej do jednej z pomorskich firm spożywczych w upadłości. Powołał się na wpływy u syndyka masy upadłościowej tej firmy i w nadzorującym upadłość gdańskim sądzie – mówił Kaczorek.

źródło: PAP, TVP Info

Mężczyzna miał zapewniać, że do sprzedaży dojdzie na atrakcyjnych warunkach i w korzystnej cenie.