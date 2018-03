Szyld runął na turystów. Rusza śledztwo

Rusza śledztwo ws. runięcia na turystów drewnianego szyldu w Białce Tatrzańskiej. Masywna konstrukcja zabiła 70-letnią kobietę i raniła jej siedmioletniego wnuka. Policji uważa, że do tragedii przyczynił się silny wiatr halny, który wiał na Podhalu. Rusza prokuratorskie śledztwo, które ustali, czy ktoś jeszcze przyczynił się do tragedii.

Do późnego wieczora trwały oględziny miejsca wypadku, w którym zginęła 70-latka, a jej wnuk został poważnie ranny. Na poszkodowanych runął masywny drewniany szyld witający turystów przy słynnej stacji narciarskiej.



Agnieszka Szopińska, rzeczniczka zakopiańskiej policji, powiedziała, że do tragedii niewątpliwie przyczynił się silny wiatr halny. To, czy ktoś jeszcze ponosi odpowiedzialność za wypadek, zbada prokurator.



Na miejscu pracował też inspektor nadzoru budowlanego. Ciało 70-letniej ofiary zostanie poddane sekcji zwłok.

Początkowo służby ratownicze informowały, że ciężko ranna została dziewczynka. Teraz wiadomo, że śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali został zabrany siedmiolatek z Warszawy. Jego babcia z woj. łódzkiego zginęła na miejscu.Chłopiec znajdował się pod opieką babci. Jego rodzice w chwili zdarzenia jeździli na nartach.