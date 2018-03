BBC o sytuacji w Polsce: zagrożona liberalna demokracja

Brytyjska telewizja publiczna BBC Two wyemitowała segment o Polsce w trakcie głównego programu publicystycznego „Newsnight”. Jak podkreślono, rząd w Warszawie jest oskarżany m.in. o „pełzający autorytaryzm” i „zagrażanie liberalnej demokracji”.

W korespondencji Marka Thompsona, dyrektora BBC, zwrócono uwagę na to, że polski rząd jest oskarżany m.in. o „zagrażanie niezależności sądownictwa przez znaczne zwiększenie wpływu nad sądami”.



Jak dodano, rząd w Warszawie ma czas do przyszłego wtorku, 20 marca, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia dotyczące praworządności ze strony unijnych instytucji, a w przeciwnym razie „może nawet ostatecznie stracić prawo głosu w Unii Europejskiej”.



Jednocześnie podkreślono, że „istnieją powszechne obawy, że autorytarna polityka Prawa i Sprawiedliwości zagraża liberalnej demokracji przez atakowanie mediów, ograniczanie swobód obywatelskich oraz zachęcanie do kulturalnej i religijnej nietolerancji”.



Thompson przyjechał do Polski, aby porozmawiać m.in. z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, które - jak analizował - „dobrze wykorzystuje niezadowolenie z zachodnich liberalnych wartości i podkreśla tradycyjny ideał polskości, obiecując przywrócenie ludziom ich dumy, kultury i wiary w siebie”.

Pracownicy lokalnej fabryki tłumaczyli w rozmowie z reporterem, że ich zdaniem Unia Europejska „zbyt mocno miesza się do naszych spraw”, bo „Polska jako kraj suwerenny ma swoje sprawy, w które nikt nie powinien się mieszać”.

BBC zwróciło także uwagę na sukces programu 500 Plus, pokazując rozmowę z wychowującą trójkę dzieci 27-letnią Moniką Subdą, chwalącą rząd za to, że może „zapewnić swoim dzieciom teraz wszystko, kiedy wcześniej (...) nie byłam w stanie, bo nie miałam środków”.



Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego z PiS prof. Zdzisław Krasnodębski wytłumaczył jednak w programie, że często w rozmowach z kolegami w PE mówi im, żeby zamiast krytykować Polskę, spojrzeli na swój kraj. „Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której ludzie z innych państw, którzy nie są poinformowani o sytuacji, bo nie mówią po polsku, nie odwiedzają Polski, porównują (nasz kraj) do Rosji, Turcji czy innych niedemokratycznych państw” – tłumaczył, zapewniając, że prawa obywatelskie „nie są zagrożone”.



„Polska przechodzi przez kryzys konstytucyjny”



Przeciwnego zdania był prof. Radosław Markowski z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, który przekonywał z kolei, że Polska „przechodzi przez kryzys konstytucyjny”.



„ Podział władzy tutaj nie istnieje, a rządy prawa były naruszane wielokrotnie przez prezydenta i partię. Mamy do czynienia z naruszaniem istniejącej, wiążącej prawnie konstytucji i zadajemy sobie jedynie pytanie, kiedy ci ludzie staną przed Trybunałem Stanu, bo to jest oczywiste i myślę, że to się prędzej czy później wydarzy – ocenił.

Z kolei była sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Ewa Łętowska oceniła w rozmowie z BBC, że „społeczeństwo dojrzewa wolno”, a „przez te 30 lat zaniedbano strefę socjalną i teraz to się mści, dlatego że ludzie powiadają: dobrze, ale wolnością dla genderowych aspiracji kobiet nie nakarmimy dzieci”.

Po emisji materiału prowadząca program podkreśliła, że BBC zwróciło się do przedstawicieli polskiego rządu z prośbą o rozmowę, ale „nikt nie był tego wieczoru dostępny”.