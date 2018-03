Ftalan dibutylu i rosyjski trop. „Alarm!” o zanieczyszczonym węglu

Reporterzy programu „Alarm!” sprawdzili, jakie substancje zawiera fałszywy węgiel i skąd pochodzi podejrzany opał. Dziennikarze ustalili, jak zanieczyszczony węgiel trafia do tysięcy polskich i co można zrobić, że by zablokować proceder.



Na podstawie badań laboratoryjnych reporterzy ustalili, że to nie węgiel trafia do pieców, lecz groźna substancja zawierająca niebezpieczny ftalan dibutylu. Skąd pochodzi, jaka jego ilość trafia do węgla i czy ktoś ten proceder kontroluje? Dziennikarze trafili na rosyjski trop i nagrali przeładunek.





Zapraszamy do obejrzenia wyników dziennikarskiego śledztwa reporterów TVP.

