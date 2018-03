Byli opozycjoniści: Pozbawić przywilejów byłych PRL-owskich wojskowych

Byli opozycjoniści apelują o pozbawienie wszelkich przywilejów byłych PRL-owskich wojskowych i funkcjonariuszy milicji, którzy zhańbili mundur – pisze „Nasz Dziennik”.

Jak informuje gazeta, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach skierowało pismo w tej sprawie do szefów MON oraz MSWiA - Mariusza Błaszczaka i Joachima Brudzińskiego.



„ND” cytuje autorów pisma, którzy podkreślają, że nie można poprzestać na pozbawieniu funkcjonariuszy komunistycznych tylko części honorów i uprawnień, gdyż nie jest to wychowawcze.



„ Nie jest moralnie uzasadnione ani wychowawcze wypłacanie przestępcom tych świadczeń przez państwo polskie za to, że przez lata pracowali jako najwyższej kategorii przestępcy i zdrajcy. Z tytułu szkodliwej, złej, niemoralnej i przestępczej działalności nie mogą z opieki Państwa Polskiego korzystać także ich rodziny” – podkreśla Stowarzyszenie.

