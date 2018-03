Tillerson: Wierzymy, że za próbą zabójstwa Skripala stoi Rosja

Sekretarz Stanu Rex Tillerson powiedział, że Biały Dom uważa za uzasadnione podejrzenia Wielkiej Brytanii, jakoby za otruciem byłego pracownika GRU Siergieja Skripala stała Rosja - podała Agencja Reutera. – Pociągnie to za sobą reakcję – dodał Tillerson.

– Ufamy brytyjskiemu śledztwu – zadeklarował. – Zgadzamy się, że osoby odpowiedzialne - zarówno ci, którzy popełnili przestępstwo, jak i ci, którzy je zamówili - muszą ponieść odpowiednie, poważne konsekwencje – dodał.



Tillerson odniósł się w swojej wypowiedzi do słów premier Wielkiej Brytanii Theresy May, która powiedziała, że jest „wysoce prawdopodobne”, iż za próbą zabójstwa byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega Siergieja Skripala stała Rosja i zażądała od Kremla złożenia do wtorku pilnych wyjaśnień.





66-letni Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz towarzysząca mu 33-letnia córka Julia zostali 4 marca przyjęci w stanie krytycznym do szpitala, gdy stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.





Skripal, skazany w 2006 r. za dostarczanie Wielkiej Brytanii informacji wywiadowczych, w 2010 r. został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI).

#wieszwiecej Polub nas

Premier May w poniedziałek ujawniła w Izbie Gmin, że w ataku na nich użyto broni chemicznej typu „nowiczok”, która była w przeszłości produkowana i używana przez Związek Radziecki i Rosję. Nie doprecyzowała jednak, w jaki sposób została ona podana ofiarom.

May potwierdziła, że brytyjski rząd zażądał pilnych wyjaśnień od Rosji dotyczących tego, w jaki sposób produkowana przez nią wojskowa broń chemiczna została dostarczona i użyta na terytorium Wielkiej Brytanii.





Skripal i jego córka Julia pozostają w szpitalu w stanie krytycznym; pierwszy policjant, który miał z nimi kontakt, sierżant Nick Bailey, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Łącznie lekarze udzielili pomocy medycznej 21 osobom.