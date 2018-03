Trybunał Konstytucyjny w Austrii: prawo dotyczące zasiłków niekonstytucyjne

Prawo dotyczące zasiłków w kraju związkowym Dolna Austria jest niekonstytucyjne – orzekł Austriacki Trybunał Konstytucyjny. Wyrok ten uznawany jest przez media za cios w rządowe plany ograniczenia świadczeń dla uchodźców w całej Austrii.

Jak wskazuje Agencja Reutera, rząd w Wiedniu planuje ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych dla osób, które mieszkały w Austrii krócej niż pięć z ostatnich sześciu lat, tak jak ma to miejsce w kraju związkowym Dolna Austrii.



Trybunał wskazał, że wymóg pięciu lat mieszkania w Austrii może również dotyczyć obywateli tego kraju mieszkających za granicą.



Uznał za niekonstytucyjne obowiązujące w Dolnej Austrii ograniczenie świadczenia socjalnego do wysokości 1,5 tys. euro na gospodarstwo domowe, które rząd zamierza wprowadzić w całym kraju. Zaznaczył również, że uchodźcy powinni być traktowani „w sposób wyjątkowy”, a osoby, którym udzielono azylu, nie mają możliwości powrotu do swojego państwa.

Plany rządu nie obejmują ograniczenia wysokości wypłaty zasiłku dla obywateli UE, co - jak wskazuje Agencja Reutera - byłoby trudne w świetle przepisów Wspólnoty dotyczących swobody przemieszczania się.Rząd w oświadczeniu podał, że szanuje wyrok trybunału. „Utrzymujemy jednak cel znalezienia rozwiązania dla całego państwa, które rozróżnia między ludźmi, którzy płacili na system ubezpieczeń społecznych dłużej” i tych, „którzy dopiero weszli w system” – oznajmiono w dokumencie. Zaznaczono, że rządowe propozycje zostaną przedstawione w tym roku.Październikowe wybory parlamentarne w Austrii „zostały zdominowane” przez europejski kryzys migracyjny – wskazuje Agencja. Głosowanie wygrała Austriacka Partia Ludowa (OeVP) obecnego kanclerza Sebastiana Kurza, która utworzyła koalicję z antyimigrancką Austriacką Partią Wolności (FPOe).