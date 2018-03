Podejrzane 105 mln w pierwszym miesiącu Jednolitego Pliku Kontrolnego

Skarbówka zainteresowała się fakturami 36 tys. firm. Chodzi o kwotę 105 mln zł – podał portal RMF24.

Sześć osób zatrzymanych za handel fakturami VAT Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób podejrzanych o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT z branży... zobacz więcej

Podejrzenia urzędników wzbudziło 85 tys. faktur wystawionych w styczniu i nadesłanych w ramach działania właśnie wdrożonego Jednolitego Pliku Kontrolnego.



Wszystkie działające w Polsce firmy rozliczające VAT muszą od tego roku co miesiąc wysyłać fiskusowi raport z działalności.



Urzędnicy będą sprawdzać, czy kwestionowane faktury są fikcyjne – czy wystawiły je np. podstawione osoby w celu wyłudzenia podatków, czy też są to po prostu niewinne pomyłki.



Jednolity Plik Kontrolny umożliwia skuteczniejsze namierzanie oszustów. Dzięki temu narzędziu ministerstwo chce znieść obowiązek wysyłania deklaracji VAT co kwartał.

#wieszwiecej Polub nas