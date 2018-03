Dworczyk: Liczba polityków w rządzie zostanie ograniczona do 50-60 osób

– Politykami w rządzie będą ministrowie i sekretarze stanu. To ograniczy liczbę polityków w rządzie do 50-60 osób. Pozostali wiceministrowie to będą podsekretarze stanu, ale w służbie cywilnej, z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie będą mogli m.in. uczestniczyć w życiu partii politycznych, mało tego: nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych – tak Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiał w „Gościu Wiadomości”, jak ma wyglądać tzw. polityczno-urzędniczy model rządu.

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje 17 wiceministrów. – To nie są zmiany personalne ani polityczne, ale zmiany usprawniające pracę rządu. Rząd będzie mniej polityczny, a bardziej urzędniczy. Rząd PiS dotrzymuje słowa; kontynuujemy wewnętrzne reformy, aby Rada Ministrów była trochę mniej polityczna, a bardziej urzędnicza – oświadczył Mateusz Morawiecki.



Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że w ciągu dwóch tygodni przedstawi kolejne nazwiska wiceministrów, którzy odejdą z rządu. – Podczas przeglądu, który toczył się od kilku tygodni, opieraliśmy się o pewne analizy, dotyczące m.in. tego, ilu jest pracowników w każdym ministerstwie, ilu pracowników przypada na każdego ministra, jakie są też zadania konkretnych ministerstw – powiedział premier. – To służyło nam za element końcowej oceny – dodał.

Odchudzanie rządu



Michał Dworczyk wyjaśniał jak ma wyglądać zaproponowany przez premiera Morawieckiego nowy model rządu – polityczno-urzędniczy. Zapowiedział, że już w najbliższą środę na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt zmian legislacyjnych w pięciu ustawach, a przede wszystkim w ustawie o służbie cywilnej.



Szef KPRM zwrócił uwagę, że obecnie rząd liczy ponad 120 osób. Jak mówił „wszyscy to politycy: ministrowie, sekretarze stanu i podsekretarze stanu. Wizja premiera Morawieckiego zakłada znaczne obniżenie liczby przedstawicieli partii w rządzie.

Praca ministra to służba



Szef KPRM pytany o wynagrodzenia dla wiceministrów, którzy przejdą do służby cywilnej, podkreślił, że „podsekretarze stanu, którzy przejdą do służby cywilnej będą mieli podobne wynagrodzenia, jak w tej chwili urzędnicy SC”.



– Tzn. skończy się z takimi sytuacjami, z jakimi dzisiaj mamy często do czynienia, że wiceminister, podsekretarz stanu, nadzorujący szereg dyrektorów i mający dużo większą od nich odpowiedzialność zarabia blisko dwukrotnie mniej od dyrektorów, których nadzoruje. Wejście do służby cywilnej zniweluje te różnice – podkreślił.



Dworczyk zwrócił uwagę, że na wzrost apanaży nie mogą liczyć politycy w rządzie. – Ci politycy, którzy wybrali drogę polityczną, muszą się liczyć z konsekwencjami służby publicznej. Służba publiczna to właśnie tak, jak w określeniu „służba”, pewne wyrzeczenie, pewna decyzja, pewien świadomy wybór drogi w życiu – wyjaśnił.