Były antyterrorysta oraz bandyta oskarżeni o tortury. Mieli porwać dla okupu

Do 25 lat pozbawienia wolności grozi byłemu antyterroryście Dominikowi G. i wielokrotnie karanemu Janowi S. Mają odpowiadać m.in. za porwanie, wymuszenie okupu i spowodowanie rozstroju zdrowia u swojej ofiary.

Akt oskarżenia przeciwko obu skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie gliwicka prokuratura okręgowa – poinformowała jej rzeczniczka Joanna Smorczewska.



W śledztwie ustalono, że 9 kwietnia 2013 r. Dominik G., podając się za funkcjonariusza ówczesnego Centralnego Biura Śledczego, pod pozorem dokonywania czynności zatrzymania porwał Piotra U. sprzed bloku w Częstochowie. Wraz z Janem Sz. przetrzymywali go następnie w bagażniku samochodu i w garażu jako zakładnika, aby zmusić go do zapłaty okupu w zamian za uwolnienie.



Jak podała rzeczniczka, działanie sprawców połączone było ze szczególnym udręczeniem zakładnika – grożono mu pozbawieniem życia, stosowano przemoc; doznał obrażeń ciała. Zakładnik został zwolniony przez sprawców po zapłaceniu okupu.



Niemal rok później, 8 kwietnia 2014 r. – Dominik G., nieżyjący już Tomasz H. i Jan S. – podjęli znów próbę porwania Piotra U. w celu wymuszenia okupu. Dominik G. usiłował zatrzymać pokrzywdzonego pod pozorem wykonywania czynności jako funkcjonariusz policji, jednakże tym razem Piotr U. zdołał skutecznie uciec napastnikom.

Dominik G. do 31 października 2017 r. służył w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w Warszawie. Wcześniej był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Biura Ochrony Rządu.Jan S. był wielokrotnie karany; czynów zarzuconych w akcie oskarżenia dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Dominik G. nie był uprzednio karany. Obaj podejrzani przebywają w areszcie.