Sądy zrobiły z niego przestępcę. Ruszył proces o rekordowe odszkodowanie

W Sądzie Okręgowym w Świdnicy rozpoczął się proces o odszkodowanie wytoczony przez Marka Kubalę Skarbowi Państwa. To kolejna sprawa wytoczona państwu przez biznesmena. Otrzymał już 89 tys. zł za bezprawne aresztowanie. Teraz domaga się prawie 29 mln zł za zniszczenie przez państwo jego firmy.

Proces się rozpoczął, ale rozprawę odroczono o 30 dni, ponieważ reprezentant Skarbu Państwa wnosił o przekazanie akt z poprzednich procesów Marka Kubali. Sąd dał obu stronom czas na złożenie wszystkich wniosków do sprawy oraz pytań do biegłego, który ma oszacować straty poniesione przez przedsiębiorcę.



Kubala prowadził w Wałbrzychu salon sprzedaży aut, kiedy w 2000 r., w swoim domu i w obecności kamer, został aresztowany. 38-letni wówczas mężczyzna spędził w areszcie niemal miesiąc. W tym czasie banki zerwały umowy kredytowe, a dostawca samochodów zakończył z nim współpracę. Kubala musiał ogłosić bankructwo kilkanaście tygodni po aresztowaniu.



Dwa lata później ruszył proces. Wymiar sprawiedliwości potrzebował 11 lat, żeby orzec, że przedsiębiorca jest niewinny. Prokuratura nie była w stanie udokumentować rzekomych przestępstw – m. in. przemytu samochodów i oszustw podatkowych. Nastąpiło przedawnienie.

źródło: Teleexpress, tvp.info

Przez lata Kubala popadł w milionowe długi. Przyznanego w zeszłym roku odszkodowania w wysokości 150 tys. zł nie przyjął.