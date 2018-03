Córka Jaruzelskiego zapowiedziała start w wyborach z SLD

Monika Jaruzelska zapowiedziała start w wyborach z ramienia SLD. Stwierdziła, że „teraz polityka bardzo weszła w moje życie” i stąd jej decyzja. Dodała, że czuje się zobowiązana by „stawać w obronie rodzin wojskowych, dotkniętych ustawą degradacyjną”.

– Tak, wyobrażam to sobie i właściwie ta decyzja jest już podjęta – stwierdziła Jaruzelska pytana o start w wyborach. Dodała również, że „pod sztandarami SLD zdecydowała się wkroczyć na drogę polityczną”. Na mocy ustawy degradacyjnej jej ojciec, Wojciech Jaruzelski, może stracić stopień generalski.



Jej zdaniem ustawa degradacyjna „otwiera wielką furtkę na to, by wojsko było upokarzane; na to, żeby władza wykorzystywała to przeciwko jakiemuś myśleniu samodzielnego wojska”. – Chcę się zająć pewnymi sprawami, w tej chwili związanymi z wojskiem i ustawą degradacyjną – i mam ten cel, a nie ambicje polityczne – podkreśliła.



Sejm uchwalił tzw. ustawę degradacyjną. Zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.



– To oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Za ustawą głosowało 264 posłów, przeciw 159, od głosu wstrzymało się sześciu posłów.



Minister Błaszczak mówił przed głosowaniem, że projekt tzw. ustawy degradacyjnej jest adresowany do rodzin żołnierzy wyklętych oraz tych „którzy przez lata byli prześladowani i mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju”.

