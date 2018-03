Magdalena Ogórek chce przeprosin od Muzeum POLIN. „Antystalinizm to nie antysemityzm”

Magdalena Ogórek będzie żądać przeprosin od Muzeum Polin. W rozmowie z portalem tvp.info wyjaśniła, że na wystawie poświęconej rocznicy Marca’68 w placówce wykorzystano jej tweeta do Marka Borowskiego z pytaniem o zmianę jego nazwiska. – Tweeta umieszczono w kontekście współczesnych przykładów antysemityzmu i nawoływania do nienawiści – relacjonuje publicystka. – To nie jest antysemityzm, to jest antystalinizm. Nie można kneblować ust dziennikarzom i piętnować zadawanie pytań – wyjaśnia.

Magdalena Ogórek – historyk i publicystka TVP jest rozżalona. W rozmowie z portalem powiedziała, że jest zmuszona żądać przeprosin od Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które wspierała począwszy od pierwszych inicjatyw placówki. Oburzenie dziennikarki wywołał fragment wystawy „Obcy w domu”, w którym wykorzystano pytanie, jakie zadała w zeszłym roku marszałkowi Sejmu Markowi Borowskiemu. Pytanie dotyczyło zmiany nazwiska.



W opinii dziennikarki intencja umieszczenia jej tweeta na wystawie jest jednoznaczna. – Został zaprezentowany w kontekście zachowań antysemickich i nawoływania do nienawiści. Pytanie było wynikiem antystalinizmu, a nie antysemityzmu. Nie wolno kneblować ust dziennikarzom. Nie wolno zabraniać zadawania pytań – argumentuje Magdalena Ogórek.



Historyk dodała, że wkrótce wyśle pismo z żądaniem przeprosin w terminie trzech dni. W przypadku braku przeprosin zapowiada wejście na drogę sądową.



Haniebny postępek @polinmuseum postrzegam jako kolejny wyraz opresyjnej propagandy politycznej.

Jeszcze dziś do muzeum zostanie przesłane wezwanie do natychmiastowych przeprosin - w przeciwnym wypadku wystąpię na drogę sądową. #niewolnokneblowaćpytańostalinizm https://t.co/NYT7n49PaA — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 12 marca 2018

