Nastolatka przyszła do szpitala z martwym noworodkiem w reklamówce

16-letnia dziewczyna odpowie za zabójstwo swojego dziecka. Nastolatka pojawiła się wraz z matką w szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim z martwym noworodkiem w reklamówce. Twierdziła, że dziecko już urodziło się bez śladów życia. Okazało się, że noworodek został zamordowany. Partner nastolatki odpowie za wielokrotne nakłanianie dziewczyny do aborcji.

Rankiem 8 marca na oddział ginekologiczny szpitala w Nowym Mieście Lubawskim zgłosiła się 16-latka, która przyniosła martwego noworodka w reklamówce. Dziewczynie towarzyszyła matka oraz młody mężczyzna.



– Przekonywała, że dziecko urodziło się martwe. Przeprowadzone w sprawie czynności pozwoliły na wskazanie, iż w miejscu zamieszkania nieletniej doszło do porodu, zaś, jak wynikało ze wstępnych wyników po przeprowadzonej sekcji zwłok, dziecko urodziło się żywe i w terminie, zaś jego zgon nastąpił na skutek obrażeń doznanych w obrębie głowy – powiedziała portalowi tvp.info prok. Iwona Piotrowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Elblągu.



Nastolatka będzie odpowiadać za zamordowanie dziecka. Sąd Rodzinny w Nowym Mieście Lubawskim wszczął postępowanie w sprawie o czyn z art. 148 § 1 kk, czyli zabójstwa. Najbliższe trzy miesiące dziewczyna spędzi w ośrodku wychowawczym.



Przy okazji wyszło na jaw, że 17-letni partner dziewczyny od momentu, gdy dowiedział, się, że będzie ojcem, przekonywał ją, by pozbyła się ciąży.

źródło: portal tvp.info

– Młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut wielokrotnego nakłaniania ciężarnej dziewczyny do przerwania ciąży oraz udzielenia jej pomocy w jej przerwaniu. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia – dodała prok. Piotrowska.