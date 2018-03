Zbiórka pieniędzy dla syryjskich dzieci. Trafią do Guthy

„Ponad 3 mln syryjskich dzieci urodziło się w czasie wojny i nie zna innego życia. Nie miały beztroskiego dzieciństwa, jak polskie dzieci. Wobec ostatnich wydarzeń w syryjskiej Ghucie, wobec bombardowań i ataku chlorem, chcemy pomóc, na ile możemy” – informują organizatorzy.

Środki zbierane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej zostaną przeznaczone na pomoc dla syryjskich dzieci, w tym tych z Ghuty. PAH – w odpowiedzi na najbardziej podstawowe potrzeby dzieci – przeznaczy środki na miejscu na zapewnienie schronienia, żywności, wody, podstawowych artykułów a także dostępu do edukacji.



Zespół Pomocy Natychmiastowej PAH jest w trakcie rozpoznawania potrzeb mieszkańców Ghuty. Na bieżąco zbiera wiedzę o sytuacji i możliwościach współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi. Pomoc osobom poszkodowanym w Ghucie, niezależnie czy docelowo będzie udzielana bezpośrednio w tym mieście, czy osobom przemieszczonym poza nie, jest dla PAH priorytetem.

źródło: www.wimieniu.pl

– Niewyobrażalny dramat osób cierpiących w oblężonej Ghucie bardzo nas porusza. Dziękujemy za reakcję i solidarność społeczeństwa Polskiego. Będziemy wszystkich na bieżąco informować o postępach przygotowywanej pomocy – mówi Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.W akcję można zaangażować się na dwa sposoby: wpłacając datek i nagłaśniając działania.Poniżej szczegółowe informacje na temat form pomocy w akcji:1. Wpłać datek - organizujemy zbiórkę na Facebooku, można też wykonać zwykły przelew, do którego kierujemy ze strony (jako cel należy wybrać "Syrię", a w tytule przelewu umieścić informację “W imieniu”: https://www.pah.org.pl/wplac).2. Nagłośnij akcję:3. Udostępnij informację o akcji w mediach społecznościowych. Napisz post, w którym dasz znać, że wspierasz akcję i zbiórkę w imieniu Twojego dziecka, niezależnie od tego, czy jesteś jego rodzicem, czy ciotką – Antosia, Oli, Maćka, Lenki, Franka... We wpisie koniecznie wklej link do zbiórki pieniędzy na Facebooku i odnośnik do strony – wimieniu.pl.4. Wydrukuj plakat o akcji i powieś go w szkole lub przedszkolu Twojego dziecka; w okolicznej bibliotece, przychodni zdrowia. Chętnym, w miarę dostępności, przekażemy wydrukowane plakaty. Plakaty można pobrać ze strony wimieniu.pl.5. Wydrukuj ulotkę (wkładkę do dzienniczka) i włóż ją do szafek w szatni lub przekaż wychowawcy, żeby rozdał dzieciom. Ulotki można pobrać ze strony wimieniu.pl.6. Zorganizuj zbiórkę z puszką w szkole, przedszkolu, swojej firmie. Odezwij się do nas, przekażemy Ci puszkę od PAH.