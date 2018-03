Koniec śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku posła. Nie ma zarzutów

Łódzka prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Kukiz'15 Rafał Wójcikowski – poinformował jej rzecznik Krzysztof Kopania. Nikt nie usłyszał zarzutów.

– Zebrany w sprawie materiał jest wystarczający; nie wymaga uzupełnienia ani rozszerzenia. Prokurator nie postawił nikomu zarzutów; w ciągu najbliższych dni przedstawi swoją decyzję końcową – zaznaczył Kopania.



Do wypadku, w którym zginął poseł, doszło w styczniu zeszłego roku na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Wójcikowski poruszał się samochodem osobowym, jechał w kierunku Warszawy.



Z ustaleń wynika, że kierowany przez posła pojazd uderzył w barierę energochłonną z lewej strony i obrócił się ok. 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników, jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van – volkswagen caddy – zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w samochód posła uderzył inny van – ford transit. Parlamentarzysta zmarł mimo reanimacji. Cztery inne osoby zostały ranne.



Obrażenia charakterystyczne dla ofiar wypadków



Według biegłych poseł zmarł w wyniku wielonarządowych obrażeń wewnętrznych. Były one rozległe i między ich powstaniem a śmiercią minął bardzo krótki czas. Biegli uznali, że są to obrażenia charakterystyczne dla wypadków, w których osoba podczas zderzenia znajduje się wewnątrz samochodu.

#wieszwiecej Polub nas

Przedmiotem postępowania były zarówno okoliczności wypadku, jak i kwestie dotyczące prawidłowości działania służb ratowniczych. Sprawdzany był też wątek, który pojawił się w doniesieniach medialnych. Według mediów około 10 lat temu wobec Wójcikowskiego miały być kierowane groźby.Jak wcześniej mówił rzecznik prokuratury, z końcowej opinii krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych wynika, że przyczyną „ciągu zdarzeń” była utrata panowania nad pojazdem przez posła. Nie wiadomo jednak, dlaczego do niej doszło.

O sprawie pisze „Wprost”. Tygodnik zauważa, że ekspertyza odnotowuje brak „dowodów osobowych, które relacjonowałyby ruch auta posła przed zderzeniem”. „Brak takich dowodów nie wyklucza sytuacji na drodze, w której kierujący autem Volkswagen Bora (samochód posła – red.) podjął reakcję na powstałą sytuację zagrożenia wywołaną przez innego uczestnika ruchu drogowego, doprowadzając do uniknięcia kontaktu z innym pojazdem, ale wprowadzając pojazd w ruch niestateczny przed uderzeniem w barierę” – cytuje opinię Instytutu Sehna „Wprost”.



Na wniosek żony posła Wójcikowskiego biegli odnieśli się również do kwestii stwierdzonej u niego podczas sekcji zwłok pylicy płuc.



– Zdaniem biegłych jest to schorzenie cywilizacyjne występujące bardzo często i trudno powiązać fakt jego występowania u posła z wypadkiem, w którym zginął – dodał Kopania.



Stan techniczny samochodów nie miał wpływu na przebieg wypadku



Biegli zaznaczyli, że zebrany materiał nie daje podstaw do stwierdzenia, iż stan techniczny samochodów biorących udział w wypadku miał wpływ na jego przebieg. Z ich opinii wynika również, że zarówno kierowca forda transit, jak i kierowca Volkswagena Caddy nie naruszyli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w taki sposób, że mogły one mieć wpływ na powstanie wypadku.

Uznali natomiast, że po uderzeniu auta posła w barierkę mogło dojść u kierowcy jedynie do powstania niewielkich obrażeń ciała. Natomiast śmiertelne obrażenia musiały powstać po uderzeniu w jego samochód przez forda transit.



Wiosną zeszłego roku do łódzkiej prokuratury dotarły opinie biegłych, z których wynikało również, iż stan techniczny układu hamulcowego przed wypadkiem był prawidłowy, a powstałe uszkodzenie było wynikiem uderzenia o przeszkodę. Nie stwierdzili też śladów działania narzędzi, które mogłyby być użyte w celu rozdzielania przewodu.



Łódzka prokuratura badała też kwestie dotyczące prawidłowości działania służb ratowniczych; uzyskała m.in. opinię wydaną przez krajowego konsultanta ds. ratownictwa medycznego.



Według prokuratury śledztwo nie dostarczyło przesłanek, aby zdarzenie „traktować w innych kategoriach niż wypadek drogowy”.