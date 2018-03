Tunele pod Zamkiem Książ zostaną udostępnione turystom

Tunele wybudowane u schyłku II wojny światowej pod Zamkiem Książ przez więźniów niemieckiego koncentracyjnego Gross-Rosen zostaną jesienią udostępnione zwiedzającym. Powstanie w nich podziemna trasa turystyczna.

Jak poinformował w poniedziałek PAP Mateusz Mykytyszyn z biura prasowego Zamku Książ, ruszyła już przebudowa zamkowych tuneli. Pod koniec lutego zarząd spółki Zamek Książ w Wałbrzychu podpisał umowę z wykonawcą na zabudowę wejścia turystycznego do podziemi zamku. Dzięki temu będzie można udostępnić zwiedzającym znaczną część liczących ponad 3,2 tys. m kw. podziemnych korytarzy.



Dotychczas były one wykorzystywane przede wszystkim przez obserwatorium Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk m.in. rejestrujące i interpretujące wstrząsy sejsmiczne. Udostępnienie podziemi turystom planowane jest na koniec października. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł brutto. Są to środki własne spółki Zamek Książ.



Mykytyszyn poinformował, że „w tunelach będzie przygotowana trasa turystyczna, podczas zwiedzania której będzie można poznać historię zamkowych podziemi, m.in. tego jak powstały i kto w nich pracował”. – Będzie stworzona odpowiednia narracja, która oswoi turystów z tym terenem – powiedział.



Podziemne tunele pod Zamkiem Książ powstały w latach 1944–45 po wcześniejszym przejęciu zamku przez hitlerowców. Więźniowie z lokalnej filii obozu niemieckiego koncentracyjnego Gross–Rosen wykonali wtedy pod zamkiem żelbetowy schron z rozbudowaną, liczącą setki metrów siecią tuneli. Historycy mają różne zdania na temat ich przeznaczenia.



Zamek Książ to jedna z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Jego historia sięga XIII w. Wówczas to z inicjatywy księcia świdnicko–jaworskiego Bolka I Surowego powstały pierwsze zabudowania warowni.

Zamek pozostawał w rękach książąt piastowskich do końca XIV w., później przeszedł w ręce władców czeskich. Pod koniec XV w. na krótko warownia stała się własnością Władysława Jagiellończyka. Później zamek stał się własnością rodziny Hochbergów i pozostał w rękach tego rodu do 1941 r., kiedy to został skonfiskowany przez hitlerowców. Od wielu lat poszczególne części zamku poddawane są sukcesywnej renowacji.