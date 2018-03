Jest decyzja lokalizacyjna ws. pomnika Lecha Kaczyńskiego

– Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zgodę na lokalizację pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego – poinformowała rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz.

Podano lokalizację pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej ma stanąć między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską – poinformował Komitet Społeczny Budowy Pomników śp. Prezydenta... zobacz więcej

Jak wyjaśniła, decyzja lokalizacyjna została wydana na wniosek Społecznego Komitetu Budowy Pomników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010.



Filipowicz dodała, że teren, na którym ma stanąć pomnik, to działka należąca do Skarbu Państwa.



Jak podkreślił w komunikacie Urząd Wojewódzki, decyzja ws. lokalizacji pomnika została uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A budowa pomnika to inwestycja celu publicznego.



Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który jest członkiem społecznego komitetu, powiedział w sobotę, że pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego „w tej chwili jest wykonywany”. Wyjaśnił, że ten pomnik będzie odlany z brązu, a jego odsłonięcie planowane jest na jesień.



Z kolei pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć w Warszawie na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską, trwają już prace nad monumentem. Sasin zapewnił, że pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej będzie gotowy za miesiąc. Rada Warszawy, głosami PO, przyjęła na początku lutego stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego.



W czerwcu 2017 r. wojewoda Sipiera złożył wniosek o przekazanie mu zarządzania nad Placem Piłsudskiego, w celu organizowania na nim uroczystości, w tym uroczystości państwowych. W październiku 2017 r. ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody. 31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie pl. Piłsudskiego – protokół przekazania został podpisany jednostronnie, bo na spotkaniu nie było przedstawiciela prezydent Warszawy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Ratusz zaznaczył, że sprawa nie jest zamknięta, bo nie ma podpisu reprezentanta miasta.