Kopcińska o publikacji „Newsweeka”: bezpardonowy atak na rodzinę premiera

– To bezpardonowy atak polityczny na rodzinę premiera Mateusza Morawieckiego, nie ma podstaw, aby pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, co do jego majątku – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska pytana o publikację tygodnika „Newsweek”.