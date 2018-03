„USA i Polska przywiązują szczególne znaczenie do zachowania pamięci o Holokauście”

– Stany Zjednoczone i Polska przywiązują szczególne znaczenie do zachowania pamięci o Holokauście; tutaj zrozumienie jest pełne – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po rozmowie w Skopje ze specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu.

Czaputowicz i Thomas Yazdgerdi spotkali się w Skopje przy okazji udziału w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wywiezienia ponad 7 tys. macedońskich Żydów do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.



Pytany na konferencji prasowej o przebieg rozmowy szef polskiej dyplomacji podkreślił, że „Stany Zjednoczone i Polska to dwa czołowe kraje, które przywiązują szczególne znaczenie do zachowania pamięci o Holokauście”. – Tutaj zrozumienie jest pełne – dodał.



Jak zaznaczył minister, Yazdgerdi powiedział, że cieszy się z rozmów toczących się między Polską a Izraelem oraz „z pracy grupy roboczej pod przewodnictwem pana ministra Bartosza Cichockiego”.

– Pytał też, czy jest coś nowego w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie interpretacji zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Poinformowałem o stanie spraw – relacjonował Czaputowicz.Dodał, że Polskę i USA łączą „dobre stosunki wzajemne”. – Będziemy razem pracować w kierunku (...) zachowania pamięci o ofiarach Holokaustu – oświadczył.