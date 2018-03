Stworzył małą czarną, ubierał Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn

Nie żyje jeden z legendarnych twórców haute couture. Hubert de Givenchy, francuski arystokrata i projektant mody zmarł w sobotę, w wieku 91 – poinformował jego partner Philippe Venet.

Dom mody Givenchy niedoszły prawnik założył w latach 50. Prawie dwumetrowy dżentelmen zasłynął kreacjami dla Jacqueline Kennedy Onassis czy Grace Kelly i przede wszystkim małą czarną, którą miała na sobie Audrey Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany’ego”.



Zaangażował się w projektowanie ubiorów wbrew woli rodziny, która chciała, żeby został prawnikiem. Fachu uczył się przez siedem lat w Paryżu, m.in. w Ecole des Beaux-Arts. Swoją pierwszą kolekcję markiz pokazał w wieku 24 lat.



Pokaz okazał się strzałem w dziesiątkę. Sztandarowe projekty – obfite bluzki koszulowe i spodnie do połowy łydki – potraktowano jako alternatywę dla dopasowanego i wyszukanego kroju kreacji Diora.

The House of Givenchy is sad to report the passing of its founder Hubert de Givenchy, a major personality of the world of French Haute Couture and a gentleman who symbolized Parisian chic and elegance for more than half a century. He will be greatly missed. pic.twitter.com/xapm0zSwDy