Fałszywy węgiel zabija. Śledztwo reporterów programu „Alarm!”

W poniedziałkowym odcinku programu „Alarm!” w TVP 1 reporterzy wrócą do sprawy fałszywego węgla, którym wielu nieświadomie pali w swoich piecach. O godzinie 20.15 nowe ustalenia dziennikarskiego śledztwa.

Dziennikarze sprawdzali, co tworzy smog, jakie substancje zawiera fałszywy węgiel i skąd pochodzi podejrzany opał. Reporterzy ustalili, jak zanieczyszczony węgiel trafia do polskich pieców i co można zrobić, że by zablokować proceder.

#wieszwiecej Polub nas

W poniedziałek wracamy do sprawy fałszywego węgla, którym wiele osób nieświadomie pali w swoich piecach. Jak i gdzie jest wytwarzany? Kto stoi za oszustwem? W "Alarmie!" o 20.15 w @TVP1 przedstawimy nowe ustalenia dziennikarskiego śledztwa. pic.twitter.com/0gHgYQ82td — Alarm_TVP1 (@alarm_tvp1) 9 marca 2018

źródło: TVP 1

To już kolejny odcinek poświęcony trującej sprawie i nowa odsłona dziennikarskiego śledztwa reporterów programu „Alarm!”. Zapraszamy o godzinie 20.15 do TVP 1.