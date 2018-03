Mija 108. rocznica urodzin Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

– Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości – mówił Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Dziś mija 108. rocznica urodzin jednego z najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych.

Urodził się 12 marca 1910 r. w Stryju na Podkarpaciu (dzisiaj tzw. Ukraina). Został zamordowany przez komunistycznych zbrodniarzy 8 lutego 1951 r. po długiej gehennie tortur w mokotowskiej katowni.



– Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości – mówił Zygmunt Szendzielarz.

źródło: PAP, TVP Info

Miejsce pochówku mjr. Zygmunta Szendzielarza przez kilkadziesiąt lat pozostawało nieznane. Jego szczątki zidentyfikowano dopiero w 2013 roku w wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez IPN na tzw. Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach.Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika, w 2016 roku został pochowany z wojskowym ceremoniałem na Wojskowych Powązkach.