Odebrali poród w samochodzie. Nocna akcja łomżyńskich strażaków

Usuwali plamę oleju z drogi, kiedy o pomoc poprosił ich mężczyzna wiozący żonę na porodówkę. Akcja była dynamiczna, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. – Matka i córeczka w policyjnej asyście dotarły do szpitala – mówi portalowi tvp.info strażak - ratownik Wojciech Żebrowski, który odbierał poród.

Rutynowy wyjazd do Bud Czarnockich (Podlaskie) przerodził się w poważną akcję medyczna. Na szczęście łomżyńscy strażacy zachowali zimną krew. - Trzeba było opanować emocje i stawić czoła wyzwaniu - mówi portalowi tvp.info Wojciech Żebrowski, strażak, który odebrał poród.



Około 2. w nocy strażacy usuwali plamę oleju z drogi. Miejsce zabezpieczali policjanci. Wtem podjechał do nich samochód. Jego kierowca prosił o pomoc. Okazało się, że wiezie do szpitala rodzącą żonę. Akcja była dynamiczna, a poród na tyle zaawansowany, że wymagał natychmiastowej, fachowej reakcji. I taka przyszła, zanim przybyło pogotowie.



Okazało się, że jeden ze strażaków jest ratownikiem medycznym, a inny przeszedł przeszkolenie ratownicze. Natychmiast ruszyli z pomocą. Poród był szybki, wszystko trwało kilka minut - zdradza „położnik”. Przyznaje, że sytuacja była stresująca, bo nie meli przy sobie wystarczającej ilości czystych tkanin, a na dworze temperatura oscylowała w okolicach zera. Nie było jednak też czasu do zastanowienia.



– Na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Waży 3.400 kg. i ma na imię Wiktoria – mówi portalowi tvp.info bryg. Grzegorz Wilczyński. Policjanci postarali się, aby matka z córeczką jak najszybciej trafiły pod opiekę lekarzy i eskortowali je do szpitala. – Nad ich bezpieczeństwem cały czas czuwał strażak ratownik – wyjaśnia Wilczyński.

źródło: tvp.info, PAP

Rano delegacja z komendy miejskiej PSP w Łomży odwiedziła matkę i dziecko w szpitalu. Matka dostała kwiaty, a Wiktoria strażacką maskotkę, pieska Żarka.Żebrowski, który odebrał poród przyznaje, że dopiero teraz poczuł się naprawdę spokojny o zdrowie dziewczynki. - Najważniejsze, że akcja zakończyła się pomyślnie - mówi i żartuje, że teraz jego zastęp może poszerzyć zakres swoich działań. - Czekamy na chłopca - dodaje ze śmiechem.