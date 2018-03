Bójka w centrum Warszawy. Tunezyjczyk ranny, Marokańczyk w areszcie

Policja z warszawskiego Śródmieścia zatrzymała mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego Tunezyjczyka, 38-letni obywatel Maroka wyciągnął nóż i – grożąc pozbawieniem życia – ranił go w brzuch i plecy.

Do bójki doszło w minioną środę przy ulicy Marszałkowskiej. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie od pokrzywdzonego, który został przez kolegę ugodzony nożem w brzuch i plecy. Wcześniej między mężczyznami doszło do sprzeczki.



Na miejsce natychmiast wysłane zostały policyjne patrole. Mundurowi ze śródmiejskiego wydziału kryminalnego w pobliżu miejsca, w którym doszło do ataku zauważyli mężczyznę odpowiadającego podanemu wcześniej rysopisowi. Błyskawiczna reakcja kryminalnych doprowadziła do zatrzymania 38-letniego obywatela Maroka. Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego odwiozła rannego Tunezyjczyka do szpitala.

źródło: policja.waw.pl

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście Północ. Zatrzymanemu mężczyźnie został postawiony zarzut usiłowania zabójstwa.Na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 38-letniego obywatela Maroka na 3 miesiące. Grozi mu nawet kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.