Unia Europejska przedłużyła sankcje dyplomatyczne wobec Rosji

Unia Europejska oficjalnie przedłużyła sankcje dyplomatyczne wobec Rosji o kolejne pół roku. Decyzję zatwierdzili unijni ministrowie do spraw konkurencyjności na spotkaniu w Brukseli. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowie krajów członkowskich.

Decyzja o przedłużeniu sankcji nie powodowała w przeszłości żadnych kontrowersji, tak też było i tym razem. Na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i z zablokowanymi aktywami w Europie jest obecnie prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi.



Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których europejskie aktywa pozostaną zamrożone do połowy września. Wciąż obowiązują także sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w 2014 roku i od tego czasu przedłużane. Te obecne obowiązują do końca lipca.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Do tej pory udawało się utrzymać jedność unijnych krajów w sprawie sankcji, choć co jakiś czas podnoszone są głosy, że restrykcje gospodarcze należy zawiesić. Tak mówią te europejskie rządy, które chwalą sobie współpracę z władzami na Kremlu i argumentują, że zbyt duże są straty ponoszone przez unijne firmy.