Mariusz Błaszczak: Polska jest jednym z liderów NATO

– Przeznaczając na armię co najmniej 2 proc. PKB, Polska jest jednym z liderów NATO; obecność polskich żołnierzy w misjach zagranicznych Sojuszu jest sygnałem, że troszczymy się o bezpieczeństwo globalne i regionalne – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

19 lat temu w Independence w stanie Missouri w USA odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO.



– Systematycznie wzrasta pozycja, jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku. Polski głos jest uważnie słuchany w trakcie debat – powiedział szef resortu obrony, cytowany w poniedziałkowym komunikacie MON. – Przeznaczając na armię co najmniej 2 procent produktu krajowego brutto, jesteśmy jednym z liderów Sojuszu – podkreślił.



Min. Błaszczak zapewnił o silnej pozycji Polski w NATO. Dodał, że obecność polskich żołnierzy w misjach zagranicznych, prowadzonych pod flagą Sojuszu jest „wyraźnym sygnałem”, że Polska „troszczy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym”.

W naszym kalendarzu mamy wiele dat ważnych dla historii Polski. Jedną z nich jest 12 marca. To dzień, w którym w 1999 roku Rzeczpospolita Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw tworzących NATO.

Polska w NATO

W komunikacie MON przypomniało ponadto, że od 1996 roku Polska wzięła udział w „kilkunastu misjach i operacjach” NATO, najpierw jako partner, a od 1999 r. jako pełnoprawny członek Sojuszu.

„Przyczyniliśmy się do stabilizacji bezpieczeństwa w Europie (w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Litwie, Łotwie, Estonii), neutralizacji zagrożeń w innych regionach świata (w Afganistanie i Iraku czy w obszarze Morza Śródziemnego) oraz niesienia pomocy humanitarnej w obszarach klęsk żywiołowych (w Pakistanie)” – czytamy.



Równolegle – przypomina MON - na terytorium RP uruchomiono liczne struktury sojusznicze, w tym Wielonarodową Dywizję Północ-Wschód w Elblągu czy Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie.



W komunikacie resortu obrony oceniono, że członkostwo Polski w „najpotężniejszym sojuszu wojskowym na świecie” przyczynia się do wzrostu jej pozycji oraz wiarygodności na świecie.



Zwiększenie wydatków na obronność do minimum 2,5 proc. PKB w roku 2030 przewiduje znowelizowana jesienią ubiegłego roku ustawa o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych RP. Wiąże się to z celem NATO, przyjętym kilkanaście lat temu, powtórzonym na szczycie w Newport w 2014 r. i potwierdzonym w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

