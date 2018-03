Postrzelił włamywacza, został skazany. Czeka go jeszcze proces o odszkodowanie

Na karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata za złamanie zasad użycia broni palnej skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku Krzysztofa Ł., szefa firmy ochroniarskiej. Oskarżony, chcąc zatrzymać włamywacza, postrzelił go nieumyślnie w plecy. Mężczyzna ma niedowład nóg.

