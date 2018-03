Petru: Trzeba było to inaczej zrobić, koalicja opozycji trzeszczy

– Koalicja opozycji trzeszczy. Zabrano się do jej tworzenia od złej strony. W wyborach samorządowych może ponieść klęskę – powiedział w radiu Zet Ryszard Petru z Nowoczesnej.

– Moim zdaniem trzeba było to inaczej zrobić. Od złej strony zabrano się do tej koalicji, która teraz trzeszczy – powiedział o zjednoczeniu opozycji gość Radia Zet Ryszard Petru. Były przewodniczący Nowoczesnej podkreślił, że proponował rozwiązanie, które polegało na wspólnych kandydatach na prezydentów miast. – W Gdańsku mamy kilku kandydatów na stanowisko prezydenta i nie jest to optymalne. To złe rozwiązanie. Mogli się dogadać – dodał i zaapelował do PO i Nowoczesnej, by próbowały znaleźć wspólne rozwiązanie.



Polityk ocenił, że partie opozycyjne powinny pokazywać, że dogadują się na poziomie konkretnych nazwisk, bo wtedy jest siła uderzenia. Polityk zaznaczył, że źle się dzieje, że nie ma szerokiego porozumienia na opozycji i dodał, że w wyborach samorządowych może dojść do klęski opozycji. Petru skomentował też słowa wiceszefa Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego, który pytany o ewentualne odejście Petru z partii odpowiada, że „droga wolna”. – Mnie mało interesuje, co on tam gada – stwierdził polityk. Podkreślił, że na razie walczy o swoją partię i będzie robił to tak długo, jak będzie w nią wierzył.



„Nowoczesna ma problem”



– Niepokoi mnie tendencja, którą widzę. Nowoczesna ma problem sondażowy. Niepokoję się, że może odejść od ideałów, które były u jej zarania – analizował Petru. Jego zdaniem Polsce potrzebna jest partia, która reprezentuje ludzi przedsiębiorczych, jest reformatorska i nie boi się mówić rzeczy trudnych. – Trzeba wrócić do źródeł. Mówię o tym, co było na Torwarze w 2015 roku – Polacy chcą na tego typu ugrupowania głosować. Tylko to musi być szczere – skomentował były szef Nowoczesnej.

źródło: radio ZET

Pytany o zakaz handlu w niedzielę Petru odparł, że to „chory, ideologiczny” pomysł, przez który Polska zbiednieje. – Pytanie, czy para nie idzie w gwizdek. Uruchamiamy agendy rządowe do wyłapywania tych, którzy handlują w niedzielę. To jest bardzo PRL-owskie, tak kiedyś wyłapywano cinkciarzy – stwierdził. – Jeżeli chcę coś kupić w niedzielę, to nie widzę powodu, żeby rządzący mi to ograniczali. To, że część PiS uważa, że nie powinno się robić zakupów w niedzielę nie oznacza, że mają to Polakom narzucać – ocenił. Jego zdaniem „zakaz handlu pokazuje, że rozwiązania, które wprowadza PiS, z ideologią, że niedziele trzeba spędzić po pisowemu, a nie po bożemu, jest błędną ideologią”.– Przyszły rząd, bez Prawa i Sprawiedliwości, odkręci zakaz handlu i wszystkie niedziele będzie można spędzać normalnie – dodał.