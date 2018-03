„Premier już na początku urzędowania mówił, że liczba wiceministrów jest zbyt duża”

– To były trudne rozmowy między panem premierem jako szefem nadzorującym wszystkie resorty, a ministrami, którzy siłą rzeczy chcieli mieć więcej zastępców, bo to oznacza rozłożenie pracy na większą liczbę osób. Poza tym każdy resort ma ambitne plany do końca kadencji i potrzebuje wiceministrów choćby do pracy w komisjach sejmowych, do pracy legislacyjnej – powiedział w poniedziałek w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Premier Mateusz Morawiecki ma w poniedziałek ogłosić kolejne dymisje wiceministrów w swoim gabinecie. Zgodnie z deklaracją premiera rząd w ciągu 2-3 miesięcy ma zostać „odchudzony” o 20-25 proc. spośród wszystkich jego członków.



Dymisje, których czas rozpatrywania przez premiera minął w niedzielę, są pokłosiem przeglądu resortów związanego z powołaniem rządu Mateusza Morawieckiego w grudniu ubiegłego roku.



Premier na początku marca zapowiedział również, że podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Ponadto szef rządu zadeklarował, że chce zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów. Premier mówił też o zmniejszeniu liczby członków gabinetów politycznych; zapowiedział także zmniejszenie lub likwidację kart kredytowych w administracji rządowej, wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne.



– Pan premier zapowiedział tę decyzję już kilkanaście dni temu i wiem, że jest zdeterminowany, żeby dzisiaj ogłosić redukcje w etatach wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu – powiedział Adam Bielan.



Na pytanie, czy uważa, że była to decyzja ofensywna, stanowiąca odpowiedź na sprawę nagród przyznanych ministrom i nagród, które rząd sobie sam wypłacił, wicemarszałek Senatu odpowiedział, że taka była sekwencja zdarzeń.



– Rozmawiałem o tym z panem premierem, jak tylko został premierem, zanim jeszcze dokonał zmian na poziomie ministrów konstytucyjnych w styczniu. Zdaniem szefa rządu liczba wiceministrów jest zbyt duża. Premier deklarował, że będzie chciał w ciągu pierwszych trzech miesięcy swego urzędowania dokonać takich redukcji. Myślę, że to by się wydarzyło niezależnie od informacji dotyczących premii dla ministrów udzielanych przez poprzednią panią premier – powiedział Adam Bielan.





Trudne rozmowy



Wicemarszałek Senatu pytany, jaki będzie klucz pozbywania się wiceministrów, odparł że nie zna wszystkich nazwisk.



– Wiem o części wiceministrów, która będzie odwoływana. Wiem od ministrów, z którymi rozmawiałem wczoraj. Wiem, że pan premier odbywał takie rozmowy, trudne rozmowy w weekend. W czwartek i piątek premier przebywał za granicą. W czwartek miał ważną wizytę w Brukseli. W piątek był na szczycie premierów państw bałtyckich w Wilnie. Wrócił późno w nocy, więc tak naprawdę miał weekend, żeby te ostateczne rozmowy z ministrami przeprowadzić i dokonać ostatecznych decyzji personalnych – podkreślił Adam Bielan.