Już wiadomo, jak doszło do zniszczenia polskich grobów w Anglii

Polskie nagrobki na cmentarzu w Blockley w hrabstwie Gloucestershire w Wielkiej Brytanii zostały zniszczone przez wiatr. Na zdewastowanym cmentarzu spoczywa 122 Polaków, część z nich to żołnierze II wojny światowej.

– Polskie groby na cmentarzu w brytyjskiej miejscowości Blockley w hrabstwie Gloucestershire, zostały zniszczone przez wiatr i spadające drzewa, nie był to akt wandalizmu – potwierdziła Maria Kwiecień z lokalnej polskiej grupy „Evesham - Mocni w Panu”.



Sprawę nagłośnił wcześniej twitterowy profil British Poles, który poinformował, że na cmentarzu zostały rozbite nagrobki i poprzewracano krzyże.



Wśród zdewastowanych nagrobków są również należące do polskich żołnierzy, którzy walczyli w II wojny światowej. Spoczywa tam 122 Polaków.









Wkrótce po nagłośnieniu sprawy pojawiły się informacje, że szkody spowodowały poprzewracane drzewa. Maria Kwiecień z opiekującej się cmentarzem grupy wyjaśniła, że według informacji polskiej społeczności i zdjęć przekazanych przez okolicznych mieszkańców uszkodzenia zostały spowodowane przez spadające podczas wichury drzewa, a nie wskutek aktu wandalizmu. – Ktoś podchwycił naszą informację o zniszczeniach i dodał od siebie fałszywe informacje o tym, że to byli jacyś wandale. My tak nie mówiliśmy i napisaliśmy wręcz, że prosimy o nieoskarżanie nikogo, bo nie mamy potwierdzenia, czy to było spowodowane przez kogoś czy naturę – tłumaczyła. Na najbliższą sobotę zaplanowane jest wspólne sprzątanie grobów. Wolontariusze proszeni są o pojawienie się rano o godz. 9.45 pod kościołem w Evesham lub bezpośrednio na cmentarzu w Blockley.

What a relief! We have now received evidence that the destruction of the Blockley Cemetery and sacred Polish graves was caused by nature, and not by human perpetrators. Attached pic by D Summerton. Local community was not informed about the damages. Urgent restoration is needed. pic.twitter.com/zQLstHgxYJ