Gryglas: Odchudzenie rządu naturalną konsekwencją przeglądu resortów

– Około 20-25 proc. wiceministrów straci swoje stanowiska. Myślę, że to naturalna konsekwencja, jak powiedział premier, przeglądu resortów – ocenił w programie „Minęła 8” Zbigniew Gryglas, wiceprezes Porozumienia. – Cieszę się z odchudzenia rzeczywiście rozdętego do granic wytrzymałości rządu, bo jednak ponad 120 członków poszczególnych gabinetów ministerialnych to jest coś niewyobrażalnego – powiedział poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.