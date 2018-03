Gryglas: Odchudzenie rządu naturalną konsekwencją przeglądu resortów

– Około 20-25 proc. wiceministrów straci swoje stanowiska. Myślę, że to naturalna konsekwencja, jak powiedział premier, przeglądu resortów – ocenił w programie „Minęła 8” Zbigniew Gryglas, wiceprezes Porozumienia. – Cieszę się z odchudzenia rzeczywiście rozdętego do granic wytrzymałości rządu, bo jednak ponad 120 członków poszczególnych gabinetów ministerialnych to jest coś niewyobrażalnego – powiedział poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.

Premier Mateusz Morawiecki ma dziś ogłosić kolejne dymisje wiceministrów w swoim gabinecie. Zgodnie z deklaracją premiera, rząd w ciągu 2-3 miesięcy ma zostać odchudzony nawet o jedną czwartą. Dymisje, których czas rozpatrywania przez premiera minął w niedzielę, są wynikiem przeglądu resortów związanego z powołaniem rządu w grudniu 2017 roku.



– Tak jak zapowiedział pan premier, około 20-25 proc. wiceministrów straci swoje stanowiska. Myślę, że to taka naturalna konsekwencja, jak powiedział premier, przeglądu resortów. Premier miał te dwa miesiące na to, żeby przyjrzeć się temu właściwie, jak dzisiaj rząd funkcjonuje, jak funkcjonują ministerstwa – powiedział Zbigniew Gryglas, wiceprezes Porozumienia.



– Myślę, że będziemy mieli sprawny rząd, a z drugiej strony taki rząd nie nadmiernie rozbudowany – dodał Gryglas.

Poseł Paweł Kobyliński z Nowoczesnej ocenił, że rekonstrukcja „prawdopodobnie dotknie tych wiceministrów, z którymi nie było panu premierowi Morawieckiemu po drodze; prawdopodobnie będzie to ta część najstarsza ekipy związana z panią premier Beatą Szydło”. Wskazał też, że może warto zastanowić się nad rzeszą urzędników niższego szczebla, których w jego ocenie powinno być mniej.

Usunąć „najsłabsze ogniwa”



– Cieszę się z tej deklaracji pana premiera i odchudzenia rzeczywiście rozdętego do granic wytrzymałości rządu, bo jednak ponad 120 członków poszczególnych gabinetów ministerialnych to jest coś niewyobrażalnego. Liczę, że te „najsłabsze ogniwa” dzisiaj zostaną usunięte, ale liczę także na punkt drugi, znaczy jasną deklarację premiera, iż w administracji rządowej nie będziemy zatrudniać żadnych nowych ludzi – powiedział poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.



Dodał, że „przydałby się taki ruch na miarę Donalda Trumpa, który pierwszą decyzję, jaką podjął, to zakaz zatrudniania nowych pracowników w sektorze federalnym.