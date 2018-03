Andrzej Duda: Będziemy chronić Polskę przed szkalowaniem

„Źle się stało, że ustawa o IPN została przyjęta w tym właśnie momencie i w takiej formie. W przeddzień Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ale to naturalne, że żądamy respektowania prawdy historycznej, w tym uczciwej terminologii. To jest dbanie o polską rację stanu. Po to nas wybrano” – powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Prezydent nazwał fake newsami informacje, że on i premier Mateusz Morawiecki nie będą wpuszczani do Białego Domu. „Administracja amerykańska oficjalnie i nieoficjalnie dementuje te plotki” – powiedział.



Na pytanie, czy rozmawiał z Amerykanami o noweli ustawy o IPN, Andrzej Duda odparł: „Nie. Nie poruszył tej kwestii ani prezydent Donald Trump w czasie naszych rozmów w Warszawie, ani sekretarz stanu Rex Tillerson podczas naszego niedawnego spotkania w Belwederze”. Dodał, że „byłby szczerze zdziwiony, gdyby nasze strategiczne relacje ze stanami Zjednoczonymi uległy pogorszeniu w związku z jednym przepisem”.



Andrzej Duda przyznał, że w przypadku noweli ustawy o IPN nie rozważał weta. „To nie wrzawa decyduje, czy daną ustawę podpisuję, czy nie. Decydują powody merytoryczne” – podkreślił.



Dlaczego nie karać za pomówienie Polski?



„Jeżeli wolno karać za kłamstwo oświęcimskie, to dlaczego my nie mielibyśmy prawa karać za pomówienie Polski i narodu polskiego?” – mówił Andrzej Duda. Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy nie ma zastrzeżeń do zasady rozstrzygania sporów historycznych ustawą karną.

„Nikt uczciwy nie zaprzecza temu, że wśród Polaków byli szmalcownicy czy inni nasi rodacy dokonujący wówczas podłości. W takich czasach w każdym narodzie mogą znaleźć się ludzie, którzy dopuszczają się zbrodni. Ale proszę nie mówić, że zbrodni dopuścił się polski naród. Polski naród walczył przeciwko Niemcom. Rząd w Londynie i Polskie Państwo Podziemne karały szmalcowników i innych zdrajców śmiercią i ustanowiły Radę Pomocy Żydom »Żegota«. Starały się wykonywać podstawowy obowiązek, jakim jest ochrona życia obywateli polskich, także Żydów” – powiedział Andrzej Duda.



Oczekiwanie na werdykt TK



Na pytanie, czy oczekuje od Trybunału Konstytucyjnego – do którego skierował ustawę – „pomocy w wyplątaniu się z niezręcznej sytuacji politycznej” prezydent odpowiedział: „Jeżeli wskazówki co do legislacji można uznać za »pomoc w wyplątaniu się«, to tak. Może pan to tak zrozumieć. Ale to jest dużo bardziej skomplikowany dylemat prawny”.



Prezydent powiedział, że gdyby przedstawił swój własny projekt w tej sprawie, dodałby do niego „jednoznaczną deklarację, że chodzi wyłącznie o czyny popełnione z winy umyślnej”. Przyznał, że zaskoczyło go „nagle pojawienie się ustawy, a potem tempo prac nad nią”. „Ale nie są to uwagi do treści ustawy, ale sposobu procedowania. Trudno mi zrozumieć, co motywowało ustawodawców do takiego sposobu działania” – powiedział prezydent.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP

Pytany o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium powiedział, że ocenia ją jako niezręczną. „Jestem pewien, że premier nie miał intencji urażenia czyjejkolwiek wrażliwości” – dodał.– Zagłada narodu żydowskiego, wszystko to, co wówczas się działo, to materia bardzo trudna. Po pierwsze dlatego, że budzi zrozumiałe i uzasadnione emocje. Po drugie, nam urodzonym wiele lat po wojnie trudno jest w ogóle wczuć się w tamte sytuacje. Stąd bardzo trzeba ważyć słowa i oceny. Także my się tego domagamy jako Polacy. Nasz naród też przeżył tragedię – wyjaśnił Andrzej Duda.