Katastrofa śmigłowca w Nowym Jorku. Ocalał tylko pilot

Pięć osób zginęło w katastrofie śmigłowca, który w niedzielę wieczorem czasu lokalnego wpadł do East River w Nowym Jorku. Uratował się tylko pilot, który nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Według policji i straży pożarnej maszyna typu Eurocopter AS350 wpadła do rzeki między dzielnicami Manhattan i Queens. Na pokładzie znajdowało się, obok pilota, pięciu pasażerów, którzy wynajęli śmigłowiec by zrobić zdjęcia Nowego Jorku z powietrza. Bardzo szybko na miejscu wypadku pojawiły się łodzie policji i straży pożarnej.



Na miejscu zginęło dwóch pasażerów śmigłowca, trzech udało się uratować płetwonurkom. Przewieziono ich do szpitala w stanie krytycznym. Lekarzom nie udało się ich uratować. Cało z wypadku wyszedł pilot, który o własnych siłach wydostał się z maszyny.

„Jedliśmy kolację i zobaczyliśmy, jak czerwony śmigłowiec na pełnej prędkości leci w stronę wody. To wyglądało surrealistycznie. (...) Potem maszyna wpadła do wody i zatonęła” – powiedziała telewizji ABC7 Arineh Nazarian, która była świadkiem katastrofy.Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.