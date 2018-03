„Ustawa o IPN chroni dobre imię narodu polskiego”

– Trzeba uspokoić sytuację i spokojnie poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ta ustawa chroni dobre imię narodu polskiego – tak o nowelizacji ustawy o IPN mówił w programie „Bez retuszu” wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Wiceminister zapytany, czy potrzebę wprowadzenie ustawy nie lepiej było tłumaczyć wcześniej, odpowiedział, że „każdy mógł wziąć udział w procesie legislacyjnym”.



– Przedstawiciele opozycji brali udział w tych pracach. Nie kwestionowali tych przepisów. W którymś momencie dopiero pojawiła się ta dyskusja. Niepotrzebna zupełnie – powiedział Michał Wójcik na antenie TVP Info.



Pytanie o granice wolności



Wiceminister sprawiedliwości odniósł się również do krytycznego stanowiska USA wobec nowelizacji ustawy o IPN. Prowadzący Michał Adamczyk przypomniał, że „Amerykanie nie lubią być karani za słowa”.



– Zawsze jest pytanie o granice wolności. To istotna sprawa. Rzecznik Departamentu Stanu dwukrotnie zaprzeczała temu, o czym mówiło się w Polsce. Przez część mediów została wywołana nieprawdziwa dyskusja – powiedział Michał Wójcik, odnosząc się również do niedawnych doniesień portalu Onet.pl o rzekomych sankcjach nałożonych przez USA na Polskę.

Według Wójcika dziennikarze powinni być odpowiedzialni i rzetelniej podchodzić do informacji.– Niektórzy dziennikarze muszą mieć świadomość tego, że ich władza pełni bardzo ważną, opiniotwórczą rolę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są konsekwencje takiego fake newsa. To osłabia naszą pozycję na arenie międzynarodowej – dodał wiceminister.