Utonął mężczyzna, pod którym załamał się lód. Dwie osoby ruszyły na pomoc z drabinami

Nie żyje mężczyzna, pod którym załamał się lód na Jeziorze Zaleskim (powiat świecki) w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy kolejne osoby, które próbowały udzielić mu pomocy, również wpadły do wody, ale zostały uratowane bądź samodzielnie wydostały się z akwenu.

– Mężczyzna przechodził przez jezioro. Załamał się pod nim lód. Zobaczył to inny mężczyzna na brzegu – wziął drabinę, ruszył na pomoc i także załamał się pod nim lód. Zobaczyła to kobieta – wzięła drabinę i sytuacja znów była taka sama. Pod czwartą osobą – również mężczyzną, który ruszył na pomoc bez niczego – lód także się załamał – powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu kpt. Arkadiusz Piętak.



Ostatnia z osób wydostała się z wody samodzielnie. Dwie kolejne wydostali na powierzchnię strażacy-ochotnicy. Mężczyznę, który jako pierwszy przechodził przez jezioro, wydostali spod lodu strażacy ze Świecia.



– Ten mężczyzna, pomimo trwającej kilkadziesiąt minut resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarł. Życiu pozostałych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie mam informacji, żeby zadecydowano o konieczności przetransportowania ich do szpitala – dodał rzecznik.

źródło: pap

Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem na lód – szczególnie teraz, gdy trwa okres roztopów.