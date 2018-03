„Studenci pracują w usługach – nie stracą na ograniczeniach w handlu”

– 99 proc. studentów na tzw. pracę weekendową pracuje w usługach, czyli w pubach, restauracjach, kawiarniach, kwiaciarniach, a nie w handlu. Tam 99 proc pracowników pracuje w stałym zatrudnieniu, tam jest odpowiedzialność materialna. Ja jeszcze nie widziałem studenta, który by na półkach przekładał towar, ale jeżeli już któryś ze studentów straci tę pracę weekendową, to widzieliśmy, jakie są kolejki do teatrów czy w restauracjach. Tam na pewno znajdą pracę – powiedział szef „Solidarności” w programie „Gość Wiadomości”.